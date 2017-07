Mannheimer Morgen zur Zwischenbilanz des Textilpakts Überschrift: Der Versuch lohnt sich Mager bis verheerend fällt die Bilanz des Textilbündnisses fast drei Jahre nach seinem Start aus. Bisher hat der aufwendige Prozess null Verbesserungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Zulieferfabriken in Asien oder Afrika gebracht. Ob es überhaupt jemals dazu kommt, ist noch längst nicht ausgemacht. Das Ergebnis wird der Gründer des Bündnisses, CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller, möglicherweise nicht mehr selbst im Amt erleben. Das zeigt, wie schwierig es ist, etwas an der Globalisierung und der weltweiten Ungerechtigkeit, die sie auch mit sich bringt, zu ändern. Unternehmen belauern sich Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die Textilhändler auf ein Bündnis eingelassen. Nun definieren sie freiwillige Ziele für höhere soziale und ökologische Standards, anschließend wollen sie sich an die Umsetzung machen. Dabei belauern sich die Unternehmen gegenseitig - keines will vorpreschen. Jeder Vorstand befürchtet, die Konkurrenz könnte profitieren. Gesteht ein Textilhändler einem Zulieferer mehr Spielraum für höhere Löhne zu, haben Wettbewerber womöglich einen Kostenvorteil und das sozial verantwortungsbewusstere Unternehmen könnte Marktanteile verlieren. Also muss alles im Gleichtakt verlaufen. Und das kostet Zeit. Wann die Arbeiter beim Ledergerben nicht mehr in Chemikalienbrühe waten müssen, wann Näherinnen Löhne erhalten, von denen ihre Familien gut leben können, steht in den Sternen. Dabei kümmert sich das Textilbündnis nur um den deutschen Markt. Weltweit aktive Unternehmen wie Inditex, dem die Marke Zara gehört, haben sich dem Bündnis nicht angeschlossen. Man muss schon Optimist sein, um zu glauben, dass das globale Wohlstandsgefälle schnell abnimmt. Trotzdem lohnen sich Versuche wie das Textilbündnis - schon wenn es durch den Pakt nur ein paar Näherinnen auf der Welt besser geht. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

