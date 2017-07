RAVENSBURG (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die deutsche Autoindustrie wegen Kartellvorwürfen und Abgasmanipulationen scharf kritisiert. Er fordert völlige Transparenz von den Konzernen. Was in der Automobilindustrie passiere, schade dem Ansehen des Wirtschaftsstandortes in der Welt, sagte er der "Schwäbische Zeitung" in Ravensburg (Samstag). Auch wenn noch nicht alle Vorwürfe bewiesen seien, "ich rate ihnen, jetzt die Karten auf den Tisch zu legen"./moe/DP/he

ISIN DE0005190003 DE000PAH0038 DE0007100000 DE0006757008 DE0007664039

AXC0313 2017-07-28/20:14