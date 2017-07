Noch immer trägt Italien die Hautplast der Flüchtlingskrise. Nun soll ein Einsatz vor der lybischen Küste Abhilfe schaffen. Die Europäische Union hat dafür finanzielle Unterstützung zugesagt.

Die Europäische Union (EU) hat Italien am Freitag 46 Millionen Euro Unterstützung für seinen Marine-Einsatz vor der libyschen Küste gezahlt. Zur Eindämmung der Flucht über das Mittelmeer will die Regierung in Rom in Kürze Schiffe und Soldaten in die Gewässer vor dem nordafrikanischen Land entsenden. Italien ist in der EU derzeit Hauptankunftsland von Migranten und Flüchtlingen, von denen viele in Libyen starten. Unter dem wachsenden Druck dieser Entwicklung hat Italien verstärkt bilaterale Abkommen ...

