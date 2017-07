The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2017



ISIN Name



CA5839351015 MEDALLION RES LTD

CH0121032772 ALLIED WORLD ASS.SF 4,10

GB00B0HX1083 GEMFIELDS LS -,01

PTS3P0AM0017 SONAE INDUSTRIA NAM. O.N.