Die bekannte Wissenschaftsautorin, Radiomoderatorin und Komikerin wird die Ikonen der Analyse würdigen

Alteryx, Inc. eines der führenden Unternehmen im Bereich Self-Service-Datenanalysen, kündigte heute an, dass die Moderatorin, Autorin und Komikerin Timandra Harkness die Keynote-Rednerin bei der im kommenden September stattfindenden zweiten europäischen Jahres-Benutzerkonferenz Inspire Europe 2017 sein wird.

Am besten bekannt ist Timandra Harkness für ihre Arbeit bei BBC Radio 4, wo sie die Sendung FutureProofing präsentiert und ständige Reporterin bei The Human Zoo ist. Auch aus dem Fernsehen kennt man sie als Moderatorin der Sendungen Data, Data Everywhere, Personality Politics und The Singularity. Daneben tourt Timandra Harkness als Stand-up-Komikerin durch das Vereinigte Königreich, wobei sie ihre Inspirationen aus der Wissenschaft bezieht. Außerdem hat sie ein eigenes Buch Big Data: Does Size Matter herausgegeben.

"In ihren Sendungen, bei ihren Auftritten und bei ihrem Schaffen als Autorin erzählt Timandra auf eine einzigartige und intelligente Weise unterhaltsame Geschichten mit und über Daten", berichtete Seth Greenberg, Leiter des Marketing-Bereiches (Chief Marketing Officer) bei Alteryx, Inc. "Wir sind sehr glücklich darüber, jemanden gefunden zu haben, der unsere Leidenschaft für unser Unternehmensziel teilt: die Möglichkeiten für Unternehmen und Einzelpersonen zu verbessern, Daten für fundiertere geschäftliche Entscheidungen zu nutzen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Teilnehmer selbst erleben, wie Timandra Harkness bei der Inspire Europe ihr Wissen und ihren einzigartigen Humor auf die Bühne bringt."

Die Inspire Europe 2017 findet vom 12. bis 13. September 2017 im Tobacco Dock statt. Unter dem Thema "Icons of Analytics" (Ikonen der Analyse) geht es dabei um Self-Service-Datenanalysen. Auf der Website der Konferenz finden Sie die aktuelle Rednerliste sowie Details über die verschiedenen Angebote für Teilnehmer.

Es werden Vertreter von 18 Kunden sprechen, darunter von Deloitte, Omnicron Media Group, Shell, Sony Music und anderen. Außerdem werden zehn Branchenpartner den Teilnehmern weitere Erkenntnisse und Informationen bieten. Die Anmeldung ist auf der Website von Inspire Europe möglich.

Alteryx ist eine eingetragene Handelsmarke von Alteryx, Inc.

Über Alteryx, Inc.

Alteryx (NYSE: AYX) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Self-Service-Datenanalysen-Software. Alteryx Analytics gibt Analysten die einzigartige Möglichkeit, alle ihre Daten über einen reproduzierbaren Workflow auf einfache Weise vorzubereiten, miteinander zu verbinden und zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Analysen können sie dann innerhalb von Stunden statt Wochen in umfassendere Einblicke umsetzen und weiterleiten. Analysten schätzen die Plattform Alteryx Analytics, weil sie auf Daten aus Data Warehouses, Cloud-Anwendungen, Spreadsheets und anderen Quellen zugreifen und diese bereinigen sowie auf einfache Weise miteinander verbinden und anschließend Analysen prädiktiv, statistisch und räumlich über dieselbe intuitive Benutzerschnittstelle durchführen können, ohne eine einzige Programmzeile schreiben zu müssen. Besuchen Sie www.alteryx.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170728005632/de/

Contacts:

Alteryx, Inc.

Brandy S. Valentine, 1-650-375-2907

bvalentine@alteryx.com

oder

Marlin PR

Adam Lodowski, 0207 932 5592

adam.lodowski@marlinpr.com