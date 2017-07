Die spanische Bank Santander will ihr Vertriebsnetz in Deutschland zusammenlegen - und dünnt ihr Filialnetz drastisch aus. Insgesamt sollen rund 100 Filialen geschlossen und 600 Arbeitsplätze wegfallen.

Der spanische Bankkonzern Santander will in Deutschland rund 100 Filialen schließen. Die hierzulande bisher getrennten Vertriebsnetze der Santander Consumer Bank und der Santander Bank sollen zusammengelegt werden, bestätigte eine Sprecherin der Santander Consumer Bank AG am Freitagabend in Mönchengladbach. Im Zuge dieser Vereinheitlichung werde die Zahl der bundesweit bisher mehr als 300 Filialen um rund 100 reduziert.

Bei dem Umbau zu einer "modernen omni-channel Bank" fallen etwa 600 Arbeitsplätze im Vertrieb und ...

