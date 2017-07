Macquarie senkt Deutsche Bank auf 'Neutral' und kappt Kursziel

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Bank von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Zugleich senkte die Bank am Freitag das Kursziel für die Aktie von 19,00 Euro auf 16,50 Euro. Nach den am Vortag vorgelegten Quartalszahlen sei er nicht mehr überzeugt, dass die Deutsche Bank zu ihrer alten Ertragsstärke zurück finden könne, schrieb Analyst Piers Brown. Angesichts der Kapitaldecke fehle der Bank zudem die Kraft für größere Ausschüttungen. Auch die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen im Investmentbanking sei beschränkt.

Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 98,60 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 97,00 auf 98,60 Euro angehoben. Der Chemiekonzern habe wieder einmal starke Kennziffern ausgewiesen und seine Jahresziele erhöht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Freitag. Angesichts der guten Marktstellung und des hohen Cashflow-Potenzials sei die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Bewertung der Aktie nicht gerechtfertigt. /edh/zb

Citigroup senkt Airbus auf 'Neutral' und Ziel auf 79 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Airbus nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 79 Euro gesenkt. Nach einer Überprüfung seiner Schätzungen blicke man zwar nicht mehr ganz so zurückhaltend auf das Geschäft des Flugzeugbauers, dies werde aber überlagert von den jüngsten Währungsentwicklungen, schrieben die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Bei dem deshalb gesenkten Kursziel habe die Aktie für eine Kaufempfehlung nicht mehr genügend Kurspotenzial zu bieten.

Hauck & Aufhäuser senkt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 17 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat ElringKlinger von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 17 Euro gesenkt. Analyst Christian Glowa verwies in einer Studie vom Freitag auf fortgesetzte operative Probleme bei dem Autozulieferer. Die Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2017 erscheine unrealistisch. Der Experte hält eine Gewinnwarnung für denkbar.

JPMorgan hebt Deutsche Wohnen auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Wohnen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 42 Euro angehoben. Die Aktien seien attraktiv bewertet und die jüngste Nachrichtenlage signalisiere möglicherweise höher als gedachte Immobilien-Neubewertungen zum Halbjahr, schrieb Analyst Neil Green in einer Studie vom Freitag.

NordLB hebt Drägerwerk auf 'Kaufen' und Ziel auf 108 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Drägerwerk nach Zahlen für das zweite Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 108 Euro angehoben. Erfreulich sei die seit dem Schlussquartal 2016 zu beobachtende positive Tendenz bei den Auftragseingängen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Freitag. Er rechnet zudem mit einer weiteren Verbesserungen der Profitabilität des Sicherheits- und Medizintechnikherstellers in den kommenden Monaten.

S&P Global hebt Qiagen auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Qiagen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Er sehe für das Biotechnologie-Unternehmen nun bessere Wachstumsperspektiven und prognostiziere auch höhere Margen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Die Ergebnisse im zweiten Quartal seien etwas besser gewesen als erwartet. Insgesamt sei das Chancen-Risiken-Verhältnis bei der Aktie nun ausgeglichener.

Equinet startet Xing mit 'Buy' - Ziel 300 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Xing mit "Buy" und einem Kursziel von 300 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Karrierenetzwerk sei sehr gut im Markt positioniert und beschere die Anleger mit attraktiven Kapitalrückflüssen, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer Studie vom Freitag. Für den Zeitraum 2016 bis 2020 rechnet der Experte mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus von gut 19 Prozent. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) dürfte laut Heilmann bis 2020 um 2,4 Prozentpunkte auf 34,7 Prozent steigen.

Commerzbank hebt Deutz auf 'Hold' -Kursziel verdoppelt auf 6 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Deutz von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3 auf 6 Euro verdoppelt. Die Analysten gehen in einer Studie vom Freitag von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Kompaktmotoren aus, verwiesen aber auch auf einen voraussichtlich weiteren Rückgang im Bereich Customised Solutions. Ihre neuen Schätzungen spiegelten höhere Umsätze sowie die Effekte unter anderem aus dem Verkauf einer alten Betriebsstätte wider.

Warburg Research senkt S&T auf 'Hold' - Ziel hoch auf 14,80 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat S&T von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 9,10 auf 14,80 Euro angehoben. Mit der Übernahme des Minicomputer-Herstellers Kontron habe das österreichische Technologie-Unternehmen seine Wertschöpfungskette erweitert, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Freitag. Das reduzierte Anlagevotum begründete er mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial, nachdem die Aktie zuletzt massiv zugelegt hatte.

