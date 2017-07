NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag seinen Höhenflug fortgesetzt. Als Kursstütze erwiesen sich robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1754 US-Dollar etwas mehr als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft, blieb aber unter ihrem am Vortag erreichten zweieinhalbjährigen Höchststand von 1,1777 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1729 (Donnerstag: 1,1694) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8526 (0,8551) Euro./gl/he

ISIN EU0009652759

AXC0321 2017-07-28/21:35