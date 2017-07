FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 24. bis 28.07.2017

MONTAG

RBC Capital senkt Salzgitter auf 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Salzgitter AG nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Montag allerdings dank einer leicht erhöhten Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr von 38 auf 39 Euro an. Die Abstufung begründete er mit der zuletzt guten Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie. So kletterte diese in den vergangenen zwölf Monaten um 44 Prozent, während der Stoxx 600 Basic Ressources als Referenzindex nur um 33 Prozent stieg. Damit sei Salzgitter jetzt angemessen bewertet.

NordLB senkt Sartorius auf 'Verkaufen' und Ziel auf 75 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Sartorius nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des Labor- und Pharma-Ausrüsters sei unter seinen Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Volker Sack in einer Studie vom Montag und kürzte seine Schätzungen. Vor dem Hintergrund der jüngst starken Kursentwicklung rechnet er ungeachtet des soliden Geschäftsmodells mit Kurskorrekturen. Sack rät zu Gewinnmitnahmen.

Oddo Seydler senkt Stratec auf 'Neutral' - Ziel 58 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Stratec von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 58 Euro belassen. Nachdem die Aktie des Laborausrüsters sein Kursziel erreicht habe, bestehe nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Igor Kim sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Montag.

DIENSTAG

Deutsche Bank hebt Talanx auf 'Buy' und Ziel auf 38 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Talanx vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben. Die Prognose für den Nettogewinn des Versicherers habe er um 2 Prozent erhöht, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Studie vom Dienstag. Die Liquidität dürfte sich bis zum Ende des ersten Halbjahres deutlich verbessert haben im Vergleich zum Jahresende 2016. Seit Jahresbeginn habe der Konzern die Kapitalreserven bereits erheblich aufgestockt. Damit dürfte sich wiederum der Ausblick auf das Gesamtjahr verbessern.

Hauck & Aufhäuser hebt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 73 Euro belassen. Der Modekonzern sei auf dem gutem Weg für eine erfolgreiche Trendwende bei der Marke Hugo Boss, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Dienstag. Daher sei der jüngste Kursrückgang nicht gerechtfertigt.

Barclays hebt Axel Springer auf 'Overweight' - Ziel 58,75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 54,25 auf 58,75 Euro angehoben. Die schwungvolle Entwicklung bei dem Medienkonzern dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer Studie vom Dienstag. Die Aktie sei zwar nicht günstig zu haben, mit Blick auf die nun zugrunde gelegten Schätzungen für 2018 und 2019 reiche das Kurspotenzial aber für eine bessere Einschätzung.

MITTWOCH

Deutsche Bank senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 106 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Merck KGaA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 106 Euro gesenkt. Analyst Gunnar Romer begründete die Abstufung in einer Studie vom Mittwoch mit einem unsicheren Ausblick für die Spezialchemie- und Materialsparte, und hier insbesondere für das Flüssigkristallgeschäft. Zudem würden die Wechselkursentwicklungen langsam zur Belastung für den Pharma- und Chemiekonzern. Die Zahlen für das zweiten Quartal dürften eher trist ausfallen.

Warburg Research senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel hoch auf 106 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die guten Resultate und die gestiegenen Unternehmensprognosen seien in den Kurs des Anlagenbauers eingepreist, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Er hob indes seine Gewinnerwartungen an und schraubte das Kursziel von 95 auf 106 Euro nach oben.

Baader Bank senkt Dic Asset auf 'Hold' und Ziel auf 9,60 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Dic Asset von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 9,60 Euro gesenkt. Zwar biete das Unternehmen eine attraktive Dividendenrendite, doch gebe es keinen unmittelbaren Kurstreiber, da ein Komplexitätsabbau bei der Konzernstruktur Zeit brauche, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Mittwoch. DIC Asset dürfte zunächst beides bleiben - eine Immobiliengesellschaft mit eigenem Portfolio sowie ein Investmentunternehmen mit Fondsgeschäft.

FREITAG

Macquarie senkt Deutsche Bank auf 'Neutral' und kappt Kursziel

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Bank von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Zugleich senkte die Bank am Freitag das Kursziel für die Aktie von 19,00 Euro auf 16,50 Euro. Nach den am Vortag vorgelegten Quartalszahlen sei er nicht mehr überzeugt, dass die Deutsche Bank zu ihrer alten Ertragsstärke zurück finden könne, schrieb Analyst Piers Brown. Angesichts der Kapitaldecke fehle der Bank zudem die Kraft für größere Ausschüttungen. Auch die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen im Investmentbanking sei beschränkt.

Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 98,60 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 97,00 auf 98,60 Euro angehoben. Der Chemiekonzern habe wieder einmal starke Kennziffern ausgewiesen und seine Jahresziele erhöht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Freitag. Angesichts der guten Marktstellung und des hohen Cashflow-Potenzials sei die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Bewertung der Aktie nicht gerechtfertigt. /edh/zb

Citigroup senkt Airbus auf 'Neutral' und Ziel auf 79 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Airbus nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 79 Euro gesenkt. Nach einer Überprüfung seiner Schätzungen blicke man zwar nicht mehr ganz so zurückhaltend auf das Geschäft des Flugzeugbauers, dies werde aber überlagert von den jüngsten Währungsentwicklungen, schrieben die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Bei dem deshalb gesenkten Kursziel habe die Aktie für eine Kaufempfehlung nicht mehr genügend Kurspotenzial zu bieten.

