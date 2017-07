Köln (ots) - Aufgrund eines Stromausfalls im Landesstudio Düsseldorf wird "WDR aktuell" um 21.45 Uhr aus Köln gesendet. Der Stromausfall ereignete sich um 18 Uhr, daher konnten "WDR aktuell" und die "Aktuelle Stunde" nicht in der gewohnten Form gesendet werden. Der WDR arbeitet an der Behebung der Störung, die Ursache ist noch unklar.



