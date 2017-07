Die immer neuen Facetten des Diesel-Skandals sind das Ergebnis einer falschen Industriepolitik in Europa. Die Zukunft der gesamten Branche ist düster.

Die Bundesregierung hat für den 2. August einen Diesel-Gipfel angekündigt. Was im Vorfeld bekannt geworden ist, lässt nichts Gutes erahnen. Mit Software-Updates soll die ganze Problematik ‚bereinigt' werden. Die wirklichen Probleme kommen nicht zur Sprache. Es ist bald zwei Jahre her, seit der VW-Dieselskandal bekanntgeworden ist. Es ist der wohl größte Skandal in der deutschen Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Was anfänglich nach einem Unternehmensskandal eines einzigen Herstellers aussah, allerdings des größten der Welt, hat über die Zeit hinweg völlig neue Größenordnungen, Aspekte und Einsichten offenbart. Es ist im Ursprung ein Unternehmensskandal, der praktisch die gesamte europäische Autoindustrie betrifft. Es geht um die Verletzung von Vorschriften durch vorsätzlichen Betrug bei hochstandardisierten Tests. Nur durch diesen Betrug konnten die regulatorisch vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. In Wirklichkeit werden sie weit ...

