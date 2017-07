SAGEMCOM VERSTÄRKT POSITION AUF DEM MULTIENERGIEMARKT DURCH ÜBERNAHME VON METER ITALIA S.P.A., DEM FÜHRENDEN ANBIETER VON GASZÄHLERN IN ITALIEN.

Mit Wirkung vom 27. Juli 2017 ist Sagemcom über seine Tochtergesellschaft Sagemcom Energy Telecom SAS der alleinige Anteilseigner von Meter Italia S.p.A. Meter Italia gehört dann der Sagemcom-Gruppe an und firmiert als Sagemcom Italia S.p.A.

Diese Übernahme gibt der Sagemcom-Gruppe die Gelegenheit, in den Gaszählermarkt einzutreten und aktiv am Wachstum dieses Marktes mitzuwirken. Meter Italia bietet ein komplettes Portfolio an herkömmlichen und intelligenten Gaszählern für Haushalte sowie eine Reihe von Gaszählern für Industriezwecke.

Durch die Kombination der Kompetenzen von Meter Italia und Sagemcom wird Sagemcom zudem in die Lage versetzt, bahnbrechende technische Neuerungen im Bereich Multienergiezähler hervorzubringen, um den Erwartungen des Marktes und der Kunden gerechtzuwerden.

Patrick Sevian, CEO von Sagemcom, äußerte sich dazu wie folgt: "Diese Übernahme ist ein Kernelement unserer Wachstumsstrategie, insbesondere weil der Markt für intelligente und mehrere Energiearten abdeckende Zähler eine sehr vielversprechende Zukunft für unsere Gruppe bereithält. Dank der Position von Meter Italia und unserer Präsenz auf dem italienischen Markt verstärken wir nun unsere Führungsstellung im Markt für Multienergiezähler, insbesondere in der EMEA-Region. Wir freuen uns sehr, Meter Italia bei Sagemcom zu begrüßen."

"Die Integration eines Marktakteurs wie Meter Italia ist eine echte Gelegenheit, sofort als bedeutender Marktteilnehmer im Gasmarkt aufzutreten, insbesondere aufgrund der Kombination der Kompetenzen und des Ansehens von Meter Italia in der Herstellung von Gaszählern mit dem Knowhow von Sagemcom in den Bereichen Energiemanagementlösungen, Kommunikationsinfrastruktur und Internet der Dinge", ergänzte Eric Rieul, VP von Sagemcom Energy Telecom.

"Der Beitritt zur Sagemcom-Gruppe ist eine enorme Chance für Meter Italia. Wir kommen damit in den Genuss einer Support-Struktur und der Kompetenzen von Teams, mit denen wir unser Geschäft auf internationaler Ebene weiterentwickeln können", so Boris Ferraresi, CEO von Meter Italia, abschließend.

Über Sagemcom

Sagemcom ist eine französische High-Tech-Unternehmensgruppe von internationalen Ausmaßen und in den Märkten für Breitband (Digital Home, Set-Top-Boxen, Internet-Router, Telefonie- und Multimedia-Terminals), Smart City (Smart Meter, Smart Grid, Smart Infra, Smart Sites und Smart Services) und das Internet der Dinge tätig.

Sagemcom erwirtschaftet Umsatzerlöse von rund 1,6 Milliarden Euro, beschäftigt 4.000 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten und liefert jährlich mehr als 25 Millionen Terminals aus. Sagemcom ist bestrebt, seine Stellung als Weltmarktführer im Bereich stark wertsteigernder Kommunikationsterminals beizubehalten.

www.sagemcom.comwww.facebook.com/SagemcomOfficial https://twitter.com/Sagemcom

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170728005830/de/

Contacts:

SAGEMCOM

Medien

Sylvaine COULEUR, 00336-99-37-63-48

presse@sagemcom.com