Starker Start in das GJ 2017 mit zweistelligem Wachstum beim Gewinn pro Aktie

bestätigt die Zuversicht in die Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKIO: 4502):

Zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 6,6 % aufgrund von Takedas Wachstumstreibern

Die zugrunde liegenden Umsätze wuchsen um +6,6 %, wobei in allen Regionen ein Wachstum zu verzeichnen war (USA +13,5 %, Japan +1,6 %, Europa und Kanada +4,6 %, aufstrebende Märkte +6,0 %). Takedas Wachstumstreiber (GI, Onkologie, CNS und aufstrebende Märkte) behielten ihre starke Dynamik bei und erbrachten ein Wachstum von +14,7 %. GI (Gastroenterologie) +23,2 % infolge des fortdauernden Erfolgs von ENTYVIO und TAKECAB Onkologie +12,2 % mit den treibenden Faktoren NINLARO , ADCETRIS , ICLUSIG und ALUNBRIG TM CNS +29,8 %, mit TRINTELLIX in den USA an der Spitze Aufstrebende Märkte +6,0 %, mit zweistelligem Wachstum in den Schlüsselmärkten Russland und Brasilien

Das Wachstum des ausgewiesenen Umsatzes betrug +3,3 %, wobei der positive Beitrag von Takedas Wachstumstreibern ungünstige Währungseffekte (-0,4 %) und die Wirkungen von Veräußerungen (-2,9 %) ausglichen.

Zweistelliges Wachstum beim Gewinn pro Aktie, mit Umsatzwachstum und erheblichen Margengewinnen als treibenden Faktoren

Die zugrunde liegenden Kernerträge verbesserten sich um +29,4 %, mit einer Margenverbesserung um 350 Basispunkte, aufgrund der verbesserten Bruttomarge und fortgesetzter Ausgabendisziplin bei den Betriebsausgaben.

Angetrieben durch ein starkes zugrunde liegendes Wachstum, erhöhte sich der ausgewiesene operative Gewinn um +27,5 %. Aus dem Verkauf von Aktien von Wako Pure Chemical Industries, Ltd. realisierte Takeda im Q1 des GJ 2017 einen einmaligen Erlös von 106,3 Mrd. Yen. Dieser Erlös bewegte sich in einer ähnlichen Größenordnung wie der aus der Teva JV-Transaktion in Höhe von 102,9 Mrd. Yen im Q1 des GJ 2016, sodass sich nur eine minimale Auswirkung auf die Wachstumsrate im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal ergab.

Der zugrunde liegende Kernertrag pro Aktie war um +35,7 höher, was ein starkes Wachstum der Kernerträge und einen Vorteil aus der Phasenverschiebung beim Steuersatz widerspiegelte. Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie stieg um +45,8 % auf 186 Yen pro Aktie an.

Erhebliche Fortschritte beim Cashflow und reduzierte Netto-Finanzverbindlichkeiten

Der freie Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten stieg um 50,3 % auf 55,5 Mrd. Yen an.

Aus Verkäufen von nicht zum Hauptgeschäft gehörenden Vermögenswerten wurden weitere 128 Mrd. Yen Cash erlöst.

Die Nettoverbindlichkeiten/EBITDA gehen von 2,7 x zum Ende des GJ 2016 auf 2,1 x zurück.

Dazu der Kommentar von Finanzvorstand (Chief Financial Officer) James Kehoe:

"Takeda verzeichnete sowohl beim Umsatz als auch bei der Ertragskraft einen starken Start in das Geschäftsjahr. Treibende Faktoren dabei waren die fortdauernde Stärke unserer Wachstumstreiber und die erheblichen Fortschritte bei unseren Initiativen zum Kostenmanagement. Wir machen gute Fortschritte bei unseren Hauptprioritäten: der Ausweitung des Portfolios, dem Neuaufbau der Pipeline und der Steigerung der Ertragskraft, und die Ergebnisse des ersten Quartals bestätigen unsere Zuversicht, dass wir für das gesamte Geschäftsjahr ein Wachstum im zweistelligen Bereich beim Gewinn pro Aktie erzielen werden."

Ausgewiesene Ergebnisse für das 1. Quartal (Q1) (April - Juni) des Geschäftsjahres (GJ) 2017 (in Milliarden Yen) GJ 2016 Q1 GJ 2017 Q1 Ausgewiesenes Wachstum Zugrunde liegender2 Umsatz 434,0 448,2 +3,3 % +6,6 % Kernerträge1 77,1 106,3 +37,9 % +29,4 % Betriebsgewinn 152,9 195,0 +27,5 % Nettogewinn3 99,5 144,8 +45,5 % +35,7 % Ertrag pro Aktie 127 Yen 186 Yen +45,8% Kernertrag pro Aktie 71 Yen 103 Yen +44,5 % +35,7 %

1 Die Kernerträge berechnen sich aus dem ausgewiesenen Bruttogewinn abzüglich der Kosten von SG&A (Selling, General Administrative Expenses, Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungsausgaben) sowie der Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E). Darüber hinaus können andere große Posten, die nicht zentral und von bedeutendem Wert sind, angepasst werden. 2 Für das zugrunde liegende Wachstum werden die Finanzergebnisse in zwei Zeiträumen auf einer gemeinsamen Basis verglichen. Dabei zeigen sich die laufenden Ergebnisse des Unternehmens mit Ausnahme der Auswirkungen ausländischer Währungskurse und Veräußerungen aus beiden Zeiträumen. 3 Den Eigentümern des Unternehmens zuzuschreiben.

Takeda behält seine Prognose der Geschäftsleitung (Management Guidance) und die ausgewiesene Prognose (Reported Forecast) für das GJ 2017, die ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn pro Aktie projektieren, bei.

Prognose der Geschäftsleitung für das GJ 2017: Prognose (Wachstum in %) Zugrunde liegende Umsätze Unterer einstelliger Bereich Zugrunde liegende Kernerträge Mittlerer bis hoher zweistelliger Bereich Zugrunde liegender Kernertrag pro Aktie Unterer bis mittlerer zweistelliger Bereich Jahresdividende pro Aktie 180 Yen

Ausgewiesene Prognose für das GJ 2017 (in Milliarden Yen) Ergebnisse GJ 2016 Prognose GJ 2017 Änderung in Umsatz 1.732,1 1.680,0 -3,0 % Kernerträge 245,1 257,5 +5,0 % Betriebsgewinn 155,9 180,0 +15,5 % Nettogewinn 114,9 138,0 +20,1 % Ertrag pro Aktie 147 Yen 177 Yen +20,1 % Umrechnungskurs

(Jahresdurchschnitt) 1 US-$= 109 Yen 1 Euro= 120 Yen 1 US-$= 110 Yen 1 Euro= 120 Yen

Weitere Details zu den Ergebnissen von Takeda für das Geschäftsjahr 2017 sowie weitere Finanzinformationen finden Sie unter https://www.takeda.com/investors/reports/

