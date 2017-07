Wachenheim baut sein Geschäft mit hochwertigen Weinen aus. Außerdem: Warum Sixt vom Wandel des Autos vom Statussymbol zum Mittel der Mobilität profitiert. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp Wachenheim: Teurere Weine stabilisieren den Gewinn

Mit Marken wie Faber, Nymphenburger oder Charles Volner ist Schloss Wachenheim einer der größten Hersteller von Schaumweinen in Europa. Aller Voraussicht nach wird das Unternehmen aus Trier im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2018 (bis 30. Juni) mehr als 220 Millionen Flaschen an Kunden in 80 Ländern verkaufen. Durch die jüngste Übernahme des hanseatischen Weinhändlers Rindchen's kann der Umsatz um ein Zehntel auf bis zu 320 Millionen Euro klettern. Mit Rindchen's baut Wachenheim sein Geschäft mit hochwertigen Weinen aus und bekommt Zugang zu neuen Vertriebskanälen, vor allem im Onlinehandel. Die bisherigen Inhaber können ihr Geschäft unter dem Dach der Beteiligungsgesellschaft Wachenheim weiterführen, die nun aus insgesamt 14 wesentlichen Einzelunternehmen besteht.

Von privaten Anlegern stecken derzeit nur 42 Millionen Euro in Schloss Wachenheim. Der größere Teil, Aktien im Wert von 99 Millionen Euro, gehört seit vielen Jahren der Unternehmerfamilie Reh, einer führenden Adresse der europäischen Wein- und Sektbranche. In der Bilanz stehen allein bei Wachenheim 181 Millionen Euro Eigenkapital, 59 Prozent der Bilanzsumme. Im operativen Geschäft sind die Aussichten gut: In den wichtigen Absatzregionen Deutschland und Frankreich ist das Konsumklima robust, in Polen profitiert die Nachfrage von steigenden Löhnen. Die Verlagerung des Sortiments hin zu etwas teureren Produkten dürfte den Gewinn auch bei stagnierendem Absatz weiter steigen lassen.

Aktientipp Prudential: Afrika ist das nächste große Ding

Wer beim britischen Versicherer Prudential zuallererst an Brexit-Risiken und gesättigte Märkte in Westeuropa denkt, übersieht die Dynamik, die in dem 1848 gegründeten Traditionsunternehmen steckt. Von den 24 Millionen Versicherungskunden, die Prudential weltweit hat, stammen fast zwei Drittel aus Asien. Weil sich hier durch den wachsenden Wohlstand immer mehr Menschen Versicherungen und langfristige Sparformen leisten können, sind die Zuwachsraten besonders hoch. Wahrscheinlich wird Prudential in diesem Jahr mehr als 40 Prozent seiner operativen Gewinne in Asien erzielen. In den großen Bevölkerungsstaaten Indien und Indonesien ist Prudential Marktführer bei Versicherungen, in China die Nummer drei.

First Mover in aussichtsreichen Wachstumsmärkten sein, das ist eine der Erfolgsstrategien von Prudential. In Asien zahlt sich dies schon heute aus, in Afrika womöglich demnächst. Soeben sind die Briten über eine Bankbeteiligung in das Lebensversicherungsgeschäft in Nigeria eingestiegen. Vor drei Jahren haben sie begonnen, in Afrika eine eigene Versicherungssparte aufzubauen. Derzeit sind sie in Ghana, Kenia, Uganda und Sambia vertreten.

Während Prudential in Asien und Afrika Versicherungen für die stark wachsende junge Generation anbietet, sind in Großbritannien und den USA vor allem ältere Kunden interessant. Kernprodukte sind hier Fonds und Investments mit rentenähnlicher Auszahlung. Im Fall eines harten Brexits würde Prudential sein Fondsgeschäft in Dublin und Luxemburg verstärken und damit den Zugang zur EU erhalten. Da das europäische Festland für Prudential nur einen kleinen Teil des Geschäfts ausmacht, ist das Brexit-Risiko begrenzt.

Prudential-Aktien sind ein Investment besonders in das Wachstum des asiatischen Versicherungsmarkts.

Aktientipp Sixt: Weil ein eigenes Auto gestern war

Vielen Anlegern fällt es sicher nicht leicht, jetzt eine Aktie wie Sixt zu kaufen, die allein in den vergangenen fünf Jahren schon um 300 Prozent gestiegen ist. Dennoch bieten die Anteile des Pullacher Autovermieters gerade jetzt eine interessante Mischung, die dafür spricht, dass Sixt-Aktien ihre Erfolgsfahrt fortsetzen. Dafür gibt es drei entscheidende Gründe:

Der Wandel des Autos vom Statussymbol zum Mittel der Mobilität kommt Sixt zugute. Wer nicht mehr Wert auf ein eigenes Auto legt, kann trotzdem mit einem Fahrzeug mobil sein wollen - das beflügelt die Nachfrage nach Mietwagen und fördert neue Konzepte wie Carsharing. Sixt ist hier mit Partner BMW über den Anbieter DriveNow eine führende Adresse in Deutschland. Derzeit laufen Gespräche über die Zusammenarbeit mit dem Konkurrenten Car2Go, hinter dem Autobauer Daimler steht. Bei einer eventuellen Fusion könnte Sixt sein heute schon profitables Geschäft von Drive- Now erheblich ausweiten.

Zweites Argument für Sixt: Die Wachstumsstory stimmt. Auf Basis des stabilen Heimatmarkts vollzieht sich eine dynamische ...

