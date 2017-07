Donald Trump lässt trotz seiner Abstimmungsniederlage im US-Senat nicht locker: Er will die Gesundheitsreform von Barack Obama kippen. Was wären die Folgen, wenn er sich damit am Ende doch noch durchsetzt?

Schafft US-Präsident Donald Trump die Gesundheitsreform seines Vorgängers ab oder nicht? Die Reform der Krankenversicherung und des Affordable Care Act (besser bekannt als "Obamacare") ist das politische Thema, das in den Vereinigten Staaten die Gemüter momentan am stärksten bewegt. Ein entscheidender Faktor in der Debatte ist dabei die offizielle Schätzung der Anzahl von Menschen, die bei den bisher präsentierten Vorschlägen aus der Krankenversicherung herausfallen.

Das Haushaltsbüro des Kongresses schätzt, dass bei einem Aus für Obamacare 20 Millionen Menschen ihren formalen Versicherungsschutz verlieren. Das ist verständlicherweise ein großes Hindernis für eine Reform. Dass viele Menschen ihren Versicherungsschutz verlieren würden, liegt vor allem daran, dass die Medicaid-Abdeckung zurückgehen würde. Medicaid ist das gemeinsame Gesundheitsprogramm der Bundesstaaten. Wer darauf Anrecht hat und welche Leistungen es gibt, bestimmt die Regierung des jeweiligen Bundesstaats. Die Finanzierung erfolgt über eine Formel, laut der Bundesstaaten mit unterdurchschnittlichem Einkommen einen größeren Anteil an den gesamtstaatlichen Geldern bekommen.

Menschen, die Anrecht auf Medicaid haben, erhalten deutlich mehr Gesundheitsleistungen ...

