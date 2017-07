Ein New Yorker Bezirksgericht hat dem Antrag stattgegeben, mehrere Geldhäuser auf Schadenersatz zu verklagen - darunter die Deutsche Bank. Die Banken sollen einen Boykott von drei elektronischen Plattformen verabredet haben.

Ein US-Gericht hat grünes Licht für eine Sammelklage gegen die Deutsche Bank wegen des Vorwurfs von Wettbewerbsverstößen am Zinsswap-Markt gegeben. Ein New Yorker Bezirksgericht gab am Freitag dem Antrag von Anlegern statt, das Frankfurter Institut, Credit Suisse und UBS aus der Schweiz sowie acht weitere Geldhäuser auf Schadenersatz zu verklagen. Konkret geht es um ...

