Ein Mann hat am Freitag wahllos Passanten an der Fuhlsbütteler Straße in Hamburg mit einem Messer attackiert. Ein Mensch kam dabei ums Leben, sechs wurden nach vorliegenden Berichten verletzt.

Der Beitrag 125 Todesopfer durch islamisch motivierte Attentate erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...