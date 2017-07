John McCain besitzt etwas, was Donald Trump fehlt: ein moralisches Rückgrat, Glaubwürdigkeit und klare Grundsätze. Nun geht er auf Konfrontation mit dem US-Präsidenten - zum Glück für die USA. Ein Kommentar.

Im August wird er 81 Jahre alt. Vor einigen Wochen schien er bei einer Anhörung im Senat den Faden zu verlieren und völlig unkonzentriert zu sein. Kurz danach wurde ein Gehirntumor gefunden und operiert. Gleich danach kehrte John McCain pflichtbewusst zurück in den Senat.

In den Augen der Amerikaner ist jemand, der Opfer für sein Vaterland erbringt, ein Held. So gesehen war McCain schon lange einer. Er wurde im Vietnam-Krieg als Soldat gefangen genommen und gefoltert. Donald Trump, der statt Opfer fürs Vaterland zu geben von Steuervorteilen profitiert hat, sprach ihm das Heldentum ab. Nach der Logik: In Gefangenschaft zu geraten ist keine Errungenschaft und deswegen auch keine Heldentat. Viele konservative Amerikaner haben Trump das übel genommen - aber ihn trotzdem gewählt.

Jetzt ist McCain wieder ein Held. Er beweist etwas, was nicht nur Trump, sondern auch vielen konservativen Politikern fehlt: klare Grundsätze, Glaubwürdigkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...