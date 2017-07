In Venezuela versuchen die Anhänger von Präsident Maduro das Wahlvolk zu mobilisieren - und zu beeinflussen. Arbeiter berichten von Anrufen und SMS. Die Opposition ruft zum Boykott auf.

Unmittelbar vor der Wahl zur umstrittenen Verfassungsversammlung in Venezuela sind Mitarbeiter staatlicher Unternehmen und Institutionen unter massiven Druck gesetzt worden, an der Abstimmung am Sonntag teilzunehmen. Präsident Nicolas Maduro will trotz monatelanger Proteste die neue Versammlung installieren, die alle anderen staatlichen Institutionen auflösen kann. Sie soll nach seiner Darstellung dazu dienen, den "bewaffneten Aufstand" zu beenden und das Land zu ...

