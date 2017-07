Die Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess kritisieren die Argumentation der Bundesanwaltschaft. Ihre These sei nicht haltbar, sagen sie. Die Behörde wolle nach Abschluss der Plädoyers Stellung zu den Vorwürfen beziehen.

Mehrere Nebenklage-Anwälte im NSU-Prozess haben scharfe Kritik am Plädoyer der Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess geübt. Rechtsanwalt Alexander Hoffmann sagte, die Anklagebehörde halte gegen die Beweislage an der These fest, das ...

