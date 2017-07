Tiergroßhändler Youssef Farhat schickt aus Deutschland Rinder um die halbe Welt. Mit seiner Lieferung nach Katar sorgt er nun dafür, dass im Wüstenstaat trotz Wirtschaftsblockade die Milch fließen kann.

Genüsslich stecken die Kühe ihre Schnauzen in das frische Heu. Durch die geöffneten Stalltüren ist die Silhouette des Oberlausitzer Berglands in Sachsen zu sehen. Tiergroßhändler Youssef Farhat streicht einem Holstein-Rind über den Kopf. "Diese Tiere gehen in den Libanon", sagt er. Dann müsse er den Stall säubern und desinfizieren. "Wir benötigen den Quarantäneplatz für unsere Lieferung nach Katar", sagt der 57-Jährige. In den Wüstenstaat hat er vor zwei Wochen die ersten Kühe per Flugzeug auf den Weg gebracht. Weitere 500 vierbeinige Milchproduzenten aus Deutschland sollen noch folgen.

Mit der Einfuhr der Milchkühe reagiert das Emirat an der Ostküste der arabischen Halbinsel auf die Blockade, die die drei Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten über das Emirat verhängt haben. Aus Protest gegen die angebliche Unterstützung des Landes für Terrororganisationen stellten sie Anfang Juni den Handel ein. Wenig später klingelte in Löbau bei Farhat das Telefon. Gefragt war ein Angebot für die Lieferung von Kühen nach Katar.

Für Farhat ist dieser Auftrag einer wie viele andere. Vor knapp 25 Jahren hat sich der Medizintechnik-Ingenieur auf den Handel mit Tieren spezialisiert. ...

