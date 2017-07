Arminia Bielefeld hat am ersten Spieltag in der 2. Bundesliga mit 2:1 gegen Aufsteiger SSV Jahn Regensburg gewonnen. Bielefeld startete mit viel Druck in die Partie, doch in der 24. Minute brachte Jann George die Regensburger zunächst in Führung.

In der 39. Minute traf Keanu Staude zum Ausgleich. In der Folge bemühten sich die Gastgeber um ein weiteres Tor, dabei mangelte es ihnen jedoch lange an Ideen. In der 84. Minute sah der Bielefelder Nils Teixeira dann die rote Karte, doch trotz Unterzahl gelang Andraz Sporar das 2:1 für die Gastgeber. Unterdessen gewann der SV Darmstadt mit 1:0 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth.