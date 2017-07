Die Bilanzsaison läuft auf Hochtouren. Doch die Furcht der Anleger vor schrumpfenden Gewinnen wird dem Dax auch in der neuen Woche zu schaffen machen. Vor allem der Euro-Kurs verhindert steigende Kurse.

Die Quartalssaison ist für viele Anleger nicht so angelaufen wie erhofft. Einige Unternehmen wie Bayer und Deutsche Bank enttäuschten zuletzt mit ihren Zahlen. Hinzu kommt, dass der starke Euro den Ausblick auf die nächsten Monate belastet. Immer neue Negativschlagzeilen aus der Autoindustrie machen das eingetrübte Bild komplett. All das hat den Dax am Freitag zeitweise unter die Marke von 12.100 Punkte gedrückt und dürfte auch in der neuen Handelswoche zu Belastungen führen.

Vor allem der starke Euro stand in der abgelaufenen Woche im Fokus: Zeitweise stieg er in der abgelaufenen Woche auf ein Zweieinhalbjahreshoch von 1,776 Dollar - nachdem Ökonomen noch vor ein paar Monaten mit einem Austauschverhältnis von 1:1 bei den beiden Währungen gerechnet hatten. Devisen-Experte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank erwartet, dass die Gemeinschaftswährung noch ein gutes Stück weiter steigen kann.

Er betont allerdings, dass dies nicht an der "tollen Währung" liege, sondern vor allem daran, dass der Dollar unter die Räder kommt: Die US-Notenbank Fed könne "den Markt nicht davon überzeugen, dass sie ihre jüngste Zinserhöhungsgeschwindigkeit beibehält". Auch Claudia Windt von der Helaba hält eine dritte Zinserhöhung in diesem Jahr für unwahrscheinlich, da die Fed einen baldigen Einstieg in die Normalisierung ihrer Bilanzsumme angedeutet habe: "Die US-Notenbank wird wohl kaum einen ...

