Die SPD plant ihren nächsten ordentlichen Bundesparteitag für den 7. bis 9. Dezember in Berlin: Auf diesem Parteitag steht die Wahl der gesamten Parteispitze auf dem Programm, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Berliner SPD-Kreise. Weitere mögliche Tagesordnungspunkte, etwa eine Abstimmung über den Eintritt in eine Koalition nach der Bundestagswahl, lassen sich der Zeitung zufolge derzeit noch nicht absehen.

Planungen für ein sogenanntes Mitgliedervotum gebe es im Willy-Brandt-Haus bisher nicht, heißt es. Ende 2013 hatte die SPD ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU/CSU abstimmen lassen. SPD-Chef Martin Schulz war während eines außerordentlichen Parteitages im März zum Vorsitzenden gewählt worden.