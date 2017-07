Gewinner des Internationalen König-Faisal-Preises für Wissenschaft 2017 gewähren einen Einblick in bedeutende Entwicklungen in der Quantenphysik

Man geht davon aus, dass die Welt in den nächsten 20 Jahren in das Zeitalter des Quantencomputings eintreten wird, da neue Meilensteine in der Quantenphysik die Möglichkeit bieten, Computer mit unglaublicher Geschwindigkeit und Leistung herzustellen, die die Kapazitäten der heutigen herkömmlichen Computer übertreffen können, stellte Professor Daniel Loss fest, Mitgewinner des Internationalen König-Faisal-Preises für Wissenschaft 2017.

Professor Loss wurde mit dem diesjährigen renommierten Preis für seine Pionierarbeit bei der Studie von Spindynamik und Spinkohärenz kleinster Halbleiterpartikel ausgezeichnet, die als Quantenpunkte bezeichnet werden; seine Arbeit verspricht die Erschließung maßgeblicher neuer Möglichkeiten bei praktischen Anwendungen, die auf Quantencomputing basieren.

Loss, der Professor der Physik-Abteilung an der Universität Basel ist, teilte sich den renommierten Preis in diesem Jahr mit Professor Laurens Molenkamp von der Universität Würzburg.

Bei einem Vortrag an der "King Abdulaziz City for Science and Technology" (König Abdulaziz-Stadt für Wissenschaft und Technologie) in Riad stellte Professor Loss fest: "Es gibt eine wachsende Liste von Dingen, die mithilfe von Quantencomputern in allen Bereichen der Wissenschaft besser und schneller erledigt werden können, hauptsächlich aufgrund der unglaublichen Such- und Berechnungsfähigkeiten solcher Computer."

Professor Loss wies darauf hin, dass die Kontrolle des Spinzustands von Elektronen in einer kohärenten Position für lange Zeit immer noch eine Herausforderung darstellt. Dies ist der Grund, warum der Quantencomputer auf sich warten lässt, erklärte er.

Mit Verweis auf Peter Williston Shor aus den USA, der den Internationalen König-Faisal-Preis für Wissenschaft im Jahr 2002 für seine Arbeit zu Quantencomputation und Quantenalgorithmus gewonnen hatte, sagte Daniel: "Ich bin sehr erfreut, diese Auszeichnung erhalten zu haben, die zuvor Peter Shor für die Formulierung des Shor-Algorithmus verliehen wurde, einen der wichtigsten Beiträge auf dem Gebiet des heutigen Quantencomputings."

Bei seinem Vortrag gab Professor Laurens Molenkamp Aufschluss über topologische Supraleitung, die als ein unerlässliches Forschungsgebiet mit praktischen Anwendungsperspektiven in verschiedenen Bereichen gilt, darunter dem Quantencomputing.

Seine Ergebnisse haben bei der Entwicklung topologischer Isolatoren große Bedeutung, das heißt Isolatoren, bei denen sich Elektronen an der Oberfläche, aber nicht durch das Innere bewegen.

Der Internationale König-Faisal-Preis wurde für herausragende Beiträge auf dem Gebiet der Wissenschaft abwechselnd in den Subkategorien Physik, Chemie, Biologie und Mathematik vergeben. Die renommierte Auszeichnung hatten zuvor zwei Wissenschaftler für ihre Forschung an Halbleitern erhalten. Sir Richard Friend aus Großbritannien gewann den Preis im Jahr 2009 für seine Studie zur Halbleiterphysik konjugierter Polymere, während Federico Capasso aus den USA die Auszeichnung im Jahr 2005 für seine Arbeit an Halbleiter-Nanostrukturen und die Erfindung des Quanten-Kaskaden-Lasers erhielt.

