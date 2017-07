Bei einer Schießerei in einer Disco in Konstanz sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. "Es gab Verletzte bei der Schießerei. Besucher konnten sich retten, indem sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Ein oder mehrere Täter wurden nach Zeugenberichten festgenommen. Unklar war zunächst, ob es auch Todesopfer gegeben hat. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen mit einer Maschinenpistole geschossen haben, dabei wurde ein Türsteher, der den Schützen aufhalten wollte, getroffen.

Ob ein terroristischer Hintergrund vorliegt ist noch unklar. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat Anwohner aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen.