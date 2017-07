Wie viel der mögliche Kartellskandal die Autobranche kosten könnte, ist ungewiss - zu viele Punkte sind noch offen. Doch einige teure Risiken zeichnen sich bereits ab.

Noch sprechen die Autobauer angesichts des Kartellverdachts zwar von Spekulationen - doch Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB hat bereits versucht, ihn zu berechnen: den möglichen Schaden. Auf drei bis fünf Milliarden Euro kalkuliert er die Strafzahlungen "für alle deutschen Pkw-Hersteller".

Nimmt man mögliche Schadensersatzforderungen von Zulieferern und Autokäufern sowie den Imageschaden hinzu, könnte der Schaden "den Wert zehn Milliarden Euro sogar übersteigen".

Das wären Peanuts gemessen an dem, was die EU-Kartellbehörde rechnerisch dürfte. Weist die EU den deutschen Herstellern ein Kartell nach, kann sie ein Bußgeld von bis zu zehn Prozent des Umsatzes aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr verlangen. Im Jahr 2016 waren das für den Volkswagen-Konzern samt Audi und Porsche sowie für BMW und Daimler satte 465 Milliarden Euro - zwar schöpft die EU-Kommission den Spielraum bei den Strafen selten aus, zweistellige Milliardenbußgelder wären aber drin.

Dabei gilt: Je länger das Kartell tagte, desto höher die Strafe. Sollte die Kommission Beweise finden, dass die Autohersteller tatsächlich mehr als zwei Jahrzehnte lang gekungelt haben, so würde dies teuer.

Unklar ist, wie hart es Daimler treffen könnte. Einerseits soll der Konzern mit seiner angeblichen Selbstanzeige schneller gewesen sein als Volkswagen. Andererseits hat die Kommission den Schwaben schon im vergangenen Jahr für die Beteiligung an einem Lkw-Kartell eine Geldbuße von einer Milliarde Euro auferlegt. Die Richtlinien der EU sehen saftige Aufschläge für Wiederholungstäter vor. Dies würde erklären, warum Daimler sich neben Volkswagen offenbar auch selbst bezichtigt hat. Kronzeugen können nach EU-Recht darauf hoffen, dass ihnen die Strafe erlassen wird - allerdings gilt das für den, der am schnellsten ist. Beim Lkw-Kartell waren die Schwaben eine halbe Stunde langsamer als MAN, heißt es in Brüssel. Der Strafnachlass betrug nur noch 30 Prozent.

Doch Kartellstrafen sind nicht die einzigen Mehrkosten, die den Autobauern drohen.

Zulieferer könnten die Autobauer nicht nur auf Schadensersatz verklagen, etwa, wenn sich die Hersteller bei den Preisen für Bauteile abgesprochen haben sollten -, sondern die Teile könnten demnächst auch mehr kosten. Der Grund: Wird das Kartell aufgelöst, ist der Wettbewerb wieder in Kraft. Dann sollte kein Hersteller mehr wissen, welche Pläne die anderen haben. Kauften alle den gleichen Tank, würde dieser nur ein Mal entwickelt, häufiger produziert und er wäre billiger. Künftig aber müsste jeder Autobauer ...

