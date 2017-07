Manipulierte Dieselmotoren und drohende Fahrverbote - nicht nur für VW-Kunden wird der Abgas-Skandal ungemütlich. Jetzt will die Industrie die Lage entschärfen. VW-Markenchef Diess ist überzeugt: 2018 könnte die Krise vorbei sein.

Im Streit um drohende Fahrverbote in einigen Städten ist die Autoindustrie nach Einschätzung von VW-Markenchef Herbert Diess bereit, die Lage zu entschärfen. "Niemand will wirklich Fahrverbote in den Städten", sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur. "Die Industrie ist sicher bereit, das Ihre zu tun, um diese Situation zu entschärfen." Hintergrund ist der hohe Stickoxid-Ausstoß vor allem älterer Diesel. Am Freitag war Baden-Württemberg vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, Fahrverbote in Stuttgart mit Nachrüstungen älterer Dieselmotoren zu verhindern.

Angesichts der drohenden Fahrverbote hatte der Autoverband VDA eine Initiative angekündigt, um den Stickoxid-Ausstoß älterer Diesel zu verringern. Demnach planen die deutschen Hersteller, ein Software-Update für Euro-5-Dieselmotoren anzubieten. Audi hatte angekündigt, bis zu 850.000 Fahrzeuge in Europa und anderen Ländern kostenlos nachzurüsten. Daimler will europaweit drei Millionen Dieselfahrzeuge nachrüsten. Die zwei Autohersteller gehen damit in Vorlage für den sogenannten nationalen Diesel-Gipfel am Mittwoch.

VW ...

