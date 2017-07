Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) veröffentlichte heute das Betriebsergebnis des zweiten Quartals 2017 in Rekordhöhe von 356 Millionen USD, den Reingewinn von 261 Millionen USD sowie ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 3,48 USD. Ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen lagen der Reingewinn bei 278 Millionen USD und das EPS bei 3,72 USD, eine Steigerung um 7 % gegenüber dem bereinigten EPS des zweiten Quartals des Vorjahrs. Der Nettoumsatz des zweiten Quartals 2017 betrug 2,5 Milliarden USD, eine Steigerung um 6 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahrs bzw. um ca. 8 % bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Im zweiten Quartal 2016 erreichten der Nettoumsatz 2,3 Milliarden USD, das Betriebsergebnis 351 Millionen USD und der Reingewinn 255 Millionen USD. Das EPS betrug 3,42 USD; ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrugen Reingewinn 259 Millionen USD und EPS 3,47 USD.



In den sechs Monaten mit Ende zum 1. Juli 2017 betrugen der Reingewinn 461 Millionen USD und das EPS 6,17 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 482 Millionen USD, das EPS 6,44 USD, eine Steigerung um 10 % im Vergleich zum bereinigten Sechs-Monats-EPS 2016. Im Zeitraum von sechs Monaten betrug der Nettoumsatz 4,7 Milliarden USD, eine Steigerung um 4 % gegenüber dem berichteten Vorjahr bzw. um 6 % bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Im Zeitraum von sechs Monaten zum 2. Juli 2016 betrug der Nettoumsatz 4,5 Milliarden USD, lag der Reingewinn bei 427 Millionen USD und das EPS bei 5,73 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 436 Millionen USD, das EPS 5,85 USD.



In seinen Kommentaren zur Leistung von Mohawk Industries im ersten Quartal erklärte Chairman und CEO Jeffrey S. Lorberbaum: "Mohawk hat in diesem Zeitraum Rekorde der Firmengeschichte in den Ergebnissen bei Umsatz, bereinigtem Betriebsergebnis und bereinigtem EPS erzielt. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 381 Millionen USD, eine Steigerung um 7 %. Damit wurden höhere Material- und Einführungskosten und ein Schwund der Gewinne aus geistigem Eigentum überkompensiert. Wir erhöhen in allen Bereichen die Preise, um die Inflation zu kompensieren. Wir führen innovative Produkte ein und verbessern unsere Produktivität."



"In diesem Zeitraum haben wir den Erwerb von zwei kleineren Keramikherstellern abgeschlossen, um unsere Plattform in Europa auszubauen, sowie von zwei Materialverarbeitern in den USA, um die vertikale Integration unserer Geschäftsbereiche zu verbessern. Im laufenden Jahr steigern wir unsere internen Investitionen um mehr als 850 Millionen USD, um innovative neue Produkte, höhere Automatisierung und verbesserte Effizienz zu verwerten und unsere vier Erwerbungen auszubauen. Wie im letzten Quartal dargelegt, erweitern wir unsere Vertriebskapazität um ca. 1,4 Milliarden USD. Diese Produktion wird im Lauf der nächsten zwölf Monate einsetzen. Unsere Anlaufkosten sind höher, bis wir 2018 sämtliche neuen Herstellungsbetriebe optimiert haben. Diese Initiativen werden Absatz und Rentabilität steigern und so den langfristigen Betrieb des Unternehmens maximieren."



"In diesem Quartal stieg der berichtete Umsatz unseres Segments Global Ceramic bei konstanten Tagen und Wechselkursen um 9 %. Das veröffentlichte Betriebsergebnis des Segments betrug 17 % (auf bereinigter Basis 18 %). Das bereinigte Betriebsergebnis stieg im Quartal um ca. 16 %. Wir haben zwei Keramikerwerbungen in Europa abgeschlossen, was den Segmentumsatz im Zeitraum um 6 % steigerte. Unser Altgeschäft hat sich im Vergleich zum vorigen Quartal verbessert, war aber wegen Kapazitätsbegrenzungen bei Rotkeramik und in Europa durch die vorübergehende Schließung einer Einrichtung zur Aufrüstung der Produktion eingeschränkt. In Europa hat die Hälfte unserer neuen technischen Anlagen mit der Produktion begonnen und arbeitet auf dem erwarteten Niveau. Wir importieren Produkte, um den Bedarf in den USA zu decken, bis unsere mexikanische Erweiterung Laufe des Jahres in Betrieb geht. Wir führen Produkte höheren Wertes aus unserer neuen Fabrik in Tennessee ein, darunter längere, realistischere Holzoberflächen, Oberflächentexturen entsprechend unserer Designs und firmeneigene, rutschfeste Oberflächen. Im Lauf des Quartals haben wir den Erwerb einer Talkummine in Texas abgeschlossen, was den Materialnachschub sichert und unsere Konkurrenzposition verbessert. Trotz unserer Engpässe hat unser Absatz in Mexiko den starken örtlichen Markt überflügelt. Unser Keramikgeschäft in Europa ist durch unsere Erwerbungen und die Einführung neuer Produkte wesentlich gewachsen. Unser Keramikgeschäft in Russland wächst stärker als der Markt. Umsätze und Margen verbessern sich durch unser einzigartiges Styling, die starke Marke und den robusten Vertrieb. Die russische Wirtschaft ist in den letzten zwei Quartalen gewachsen. Wir erhöhen unsere Kapazität, um weiteres Wachstum zu unterstützen."



"Im Quartal ist der Umsatz unseres Segments Flooring North America wie berichtet um 6 % gestiegen. Das Betriebsergebnis des Quartals betrug wie berichtet 12 % (auf bereinigter Basis 13 %). Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 12 %. In diesem Zeitraum überstiegen die Verkäufe von Hartbelägen die von Teppich und die Verkäufe im Bereich Wohnungen die der im Bereich Gewerbe. Wir haben Preise erhöht und unsere Produktmischung verbessert. Dies hat Materialkosten und sonstige Inflation kompensiert. Wir führen in allen Bereichen Produktivitätsinitiativen durch, was zu mehr Effizienz und Erträgen führt. Unsere Premium-Teppichkollektionen für den Wohnbereich wachsen schneller als der Markt. Dies geschieht aufgrund der steigenden Präferenz der Kunden für die überlegene Weichheit und Leistung unseres exklusiven SmartStrand-Franchises. Wir haben mit der Auslieferung von SmartStrand Silk Reserve begonnen, der vierten Generation unserer firmeneigenen Faser, die jetzt noch weicher ist. Im Zeitraum haben wir den Kauf einer Fabrik für die Nylonpolymerisierung abgeschlossen, die wir zur Verbesserung unserer Position im Wettbewerb aufrüsten. Unser 'Main Street'-Gewerbeabsatz hat sich schneller als die festgelegten Kanäle entwickelt, wobei Teppichfliesen weiter Marktanteil gewinnen. Unser LVT- und Laminatabsatz hat die sonstigen Hartbeläge überflügelt. Unser Vertrieb wächst wegen unserer führenden Wahrnehmung bei Design und Leistung. Unser LVT-Bereich verbessert sich. Der Bau unserer neuen festen LVT-Fertigung schreitet fort, sie wird Ende des Jahres in Betrieb gehen. Unser firmeneigenes, wasserbeständiges Laminat mit eleganterer Oberfläche wächst als Alternative zu Holz. Wir werden unsere Kapazität im Laufe des Jahres steigern, um weiteres Wachstum zu unterstützen."



"Im Quartal ist der Umsatz des Segments Flooring Rest of the World wie berichtet um 2 % gewachsen bzw. um 8,5 % bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Das veröffentlichte Betriebsergebnis (und auf bereinigter Basis) des Segments betrug 17 %. Das bereinigte Betriebsergebnis sank im Quartal um ca. 12 %. Das Segment litt an steigenden Materialkosten und Wechselkursen. Wir führen Preiserhöhungen durch, um dies auszugleichen. Hinzu kam ein Schwund der Patenteinkünfte. Wir erwarten, dass der Großteil der Preiserhöhungen im vierten Quartal vollständig eingeführt ist. Dies erlaubt uns den Ausgleich der höheren Kosten. Unser LVT-Absatz wächst signifikant, wiewohl wir die Grenzen unserer derzeitigen Kapazität erreichen. Unsere neue LVT-Produktionslinie in Belgien wird starre und flexible Produkte herstellen und sollte im vierten Quartal in Betrieb gehen. In Russland schließen wir den Kauf eines Gebäudes in der Nähe unserer Keramikeinrichtungen ab, welches die neue Herstellung von Vinylplatten beherbergen wird. In Europa wachsen unsere Premium-Laminatkollektionen deutlich. Wir haben mit der Installation einer neuen Laminatpresslinie begonnen, um unsere Tätigkeit weiter auszubauen und die Produktmischung mit wertschöpfenden Neueinführungen zu verbessern. Unsere neue Fabrik für Teppichfliesen ist im Bau und im vierten Quartal beginnt ein eingeschränkter Betrieb."



"Die betriebliche Performance von Mohawk sollte sich im dritten Quartal weiter deutlich verbessern. Umsätze und Ertrag sollten weiter steigen, trotz höherer Materialkosten und der Änderungen im Bereich der Patente. Wir setzen im dritten Quartal in den meisten Produktkategorien und Regionen Preiserhöhungen um, um Materialkosten und Wechselkurse zu kompensieren. Wir werden unsere Erwerbungen des zweiten Quartals durch Verbesserung ihrer Strategien und Gewinne weiterhin optimieren. Unter Berücksichtigung dieser Umstände liegt unsere Prognose für das bereinigte EPS des dritten Quartals bei 3,70 USD bis 3,79 USD."



"Wir investieren in diesem Jahr auf Rekordhöhe, um unsere langfristige Performance zu steigern. Dazu werden Produktangebot und Kapazität ausgebaut, die Effizienz verbessert und die geografische Reichweite expandiert. Im vierten Quartal werden wir höhere Anlaufkosten sehen, da unsere Produkterweiterungen einsetzen und wir Marketingaktivitäten zur Steigerung der Umsätze erhöhen. Die Expansion der Kapazitäten bei LVT, Keramik, Laminat, Vinylplatten und Teppichfliesen wird zur Steigerung unseres künftigen Wachstums und der Rentabilität beitragen, was unsere führende weltweite Position im Bereich der Bodenbeläge stärkt."



ÜBER MOHAWK INDUSTRIES



Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Innovationen sind die besten der Branche und führen zu Produkten und Techniken, die unsere Marken am Markt abheben und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.



Einige Aussagen in den vorangehenden Absätzen, insbesondere die, welche künftige Leistung, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie die, welche Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind Prognosen. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für Prognosen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es gibt keine Zusicherung bezüglich der Korrektheit von Prognosen, da diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Folgende wichtige Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen der Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Forderungen bei Steuern, Produkten und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.



Die Telefonkonferenz findet am Freitag, dem 28. Juli 2017, um 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit statt.



Die Einwahlnummern lauten +1-800-603-9255 für USA/Kanada und +1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID: 51858547. Eine Wiederholung ist bis zum Freitag, 25. August 2017 durch Einwahl unter +1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder +1-404-537-3406 (International/Örtlich) und Eingabe der Konferenz-ID 51858547 verfügbar.



MOHAWK INDUSTRIES INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Konsolidierte Bilanzdaten Drei Sechs Monate Monate zum zum (Beträge in Tausend, 1. Juli 2. Juli 1. Juli 2. Juli ausgenommen Angaben je 2017 2016 2017 2016 Aktie) Nettoumsatz 2.453.038 2.310.336 4.673.683 4.482.382 $ Umsatzaufwand 1.673.902 1.554.748 3.214.194 3.087.115 Bruttogewinn 779.136 755.588 1.459.489 1.395.267 Vertriebs-, Verwaltungs- 423.311 404.896 828.880 798.903 und Gemeinkosten Betriebsergebnis 355.825 350.692 630.609 596.364 Zinsaufwand 8.393 10.351 16.595 22.652 Sonstiger Aufwand 3.002 (5.807) 170 (2.378) (Ertrag), netto Gewinn vor 344.430 346.148 613.844 576.090 Ertragssteuern Ertragssteueraufwand 82.682 90.034 151.040 147.859 Reingewinn 261.748 256.114 462.804 428.231 einschließlich Minderheitsbeteiligungen Auf 1.067 926 1.569 1.495 Minderheitsbeteiligungen entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries Inc. 260.681 $ 255.188 461.235 426.736 entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries Inc. entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Auf Mohawk Industries Inc. 3,51 $ 3,44 6,21 5,76 entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Gewichtete, 74.327 74.123 74.269 74.049 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - unverwässert Auf Mohawk Industries Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries Inc. 3,48 $ 3,42 6,17 5,73 entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.801 74.574 74.773 74.526 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert Sonstige Finanzdaten (Beträge in Tausend) Wertminderungen und 109.761 $ 101.215 214.785 201.408 Abschreibungen Investitionsaufwand 224.153 $ 136.081 425.423 276.914 Konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 1. Juli 2. Juli 2017 2016 AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und 130.238 $ 112.049 Barmitteläquivalente Forderungen, netto 1.639.614 1.448.898 Lagerbestände 1.865.941 1.660.131 374.930 298.125 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen Summe 4.010.723 3.519.203 Umlaufvermögen Sachanlagen, netto 3.892.251 3.243.838 Firmenwert 2.417.058 2.322.735 Immaterielle 878.301 930.323 Vermögenswerte, netto Latente Ertragssteuern und 391.158 296.732 sonstige langfristige Vermögenswerte Summe Aktiva 11.589.491 10.312.831 $ PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil 1.754.077 1.795.584 langfristiger $ Verbindlichkeiten und Commercial Paper Verbindlichkeiten und 1.466.658 1.334.150 passive Rechnungsabgrenzung Summe kurzfristige 3.220.735 3.129.734 Verbindlichkeiten Langfristige 1.174.440 1.160.700 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Latente Ertragssteuern und 713.110 613.131 sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe Passiva 5.108.285 4.903.565 Kündbare 26.713 23.683 Minderheitsanteile Summe Eigenkapital 6.454.493 5.385.583 Summe Passiva und 11.589.491 10.312.831 Eigenkapital $ Segmentdaten Drei Sechs Monate Monate zum zum (Beträge in Tausend) 1. Juli 2. Juli 1. Juli 2. Juli 2017 2016 2017 2016 Nettoumsatz: Global Ceramic 902.670 $ 829.794 1.687.639 1.603.520 Flooring NA 1.040.299 980.693 1.979.795 1.887.057 Flooring ROW 510.069 499.849 1.006.249 991.805 Interner Segmentumsatz - - - - Konsolidierter 2.453.038 2.310.336 4.673.683 4.482.382 Nettoumsatz $ Betriebsergebnis (Aufwand): Global Ceramic 152.557 $ 140.606 268.593 240.383 Flooring NA 127.482 118.946 219.624 194.297 Flooring ROW 86.052 101.062 162.147 180.599 Konzern und (10.266) (9.922) (19.755) (18.915) Eliminierungen Konsolidiertes 355.825 $ 350.692 630.609 596.364 Betriebsergebnis Aktiva: Global Ceramic 4.736.068 4.054.351 $ Flooring NA 3.625.350 3.316.048 Flooring ROW 2.984.716 2.835.497 Konzern und 243.357 106.935 Eliminierungen Konsolidierte 11.589.491 10.312.831 Aktiva $



Abgleich des Reingewinns von Mohawk Industries Inc. mit dem bereinigten Reingewinn von Mohawk Industries Inc. und dem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries Inc. (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Aktie) Drei Sechs Monate Monate zum zum 1. Juli 2. Juli 1. Juli 2. Juli 2017 2016 2017 2016 Auf Mohawk 260.681 255.188 461.235 426.736 Industries Inc. $ entfallender Reingewinn Ausgleichsposten: Restrukturierungs-, 15.878 6.020 19.856 13.738 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 9.571 - 9.763 - Erwerbsmethode (Bewertung des Bestands) Ertragssteuern (7.677) (2.342) (9.091) (4.620) Auf Mohawk 278.453 258.866 481.763 435.854 Industries Inc. $ entfallender bereinigter Reingewinn Auf Mohawk 3,72 $ 3,47 6,44 5,85 Industries Inc. entfallender bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.801 74.574 74.773 74.526 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert



Abgleich der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend) 1. Juli 2017 Kurzfristiger Anteil 1.754.077 langfristiger $ Verbindlichkeiten und Commercial Paper Langfristige 1.174.440 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Abzüglich: Barmittel 130.238 und Barmitteläquivalente Nettoverschuldung 2.798.279 $



Abgleich des Betriebsergebnisses zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Letzte 12 Monate Drei Monate Monate zum zum 1. 31. 1. 1. Juli 1. Juli Oktober Dezember April 2017 2017 2016 2016 2017 Betriebsergebnis 378.307 305.272 274.784 355.825 1.314.188 $ Sonstiger (Aufwand) (3.839) 3.190 2.832 (3.002) (819) Ertrag Auf (949) (760) (502) (1.067) (3.278) Minderheitsbeteiligungen entfallender Reinverlust (Ertrag) Wertminderungen und 103.680 104.379 105.024 109.761 422.844 Abschreibungen EBITDA 477.199 412.081 382.138 461.517 1.732.935 Restrukturierungs-, 30.572 16.214 3.978 15.878 66.642 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach - - 192 9.571 9.763 Erwerbsmethode (Bewertung des Bestands) Beilegung von (90.000) - - - (90.000) Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen Freigabe von 2.368 3.004 - - 5.372 Entschädigungsbetrag Wertberichtigung von 47.905 - - - 47.905 Markennamen Bereinigter EBITDA 468.044 431.299 386.308 486.966 1.772.617 $ Nettoverschuldung 1,6 gegenüber bereinigtem EBITDA



Abgleich des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Drei Sechs Monate Monate zum zum 1. Juli 2. Juli 1. Juli 2. Juli 2017 2016 2017 2016 Nettoumsatz 2.453.038 2.310.336 4.673.683 4.482.382 $ Abgleich des 23.317 - 35.247 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Abgleich des 12.356 - 30.535 - Nettoumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz bei 2.488.711 2.310.336 4.739.465 4.482.382 konstanten Wechselkursen und Liefertagen Abzüglich (48.224) - (48.224) - Einfluss des Akquisevolumens Nettoumsatz bei 2.440.487 2.310.336 4.691.241 4.482.382 konstanten $ Wechselkursen und Liefertagen ohne Akquisevolumen



Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Nettoumsatz 902.670 829.794 $ Abgleich des 6.163 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Abgleich des (2.542) - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente 906.291 829.794 bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen Abzüglich Einfluss des (48.224) - Akquisevolumens Nettoumsatz der Segmente 858.067 829.794 bei konstanten $ Wechselkursen und Liefertagen ohne Akquisevolumen Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen und Liefertagen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Nettoumsatz 510.069 499.849 $ Abgleich des 17.154 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Abgleich des 14.897 - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente 542.120 499.849 bei konstanten $ Wechselkursen und Liefertagen Abgleich von Bruttogewinn und bereinigtem Bruttogewinn (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Bruttogewinn 779.136 755.588 $ Bereinigungen des Bruttogewinns: Restrukturierungs-, 13.028 2.778 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 9.571 - Erwerbsmethode (Bewertung des Bestands) Bereinigter 801.735 758.366 Bruttogewinn $ Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten mit den bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Vertriebs-, Verwaltungs- 423.311 404.896 und Gemeinkosten $ Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Restrukturierungs-, (2.850) (3.241) Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigte Vertriebs-, 420.461 401.655 Verwaltungs- und $ Gemeinkosten Abgleich des Betriebsergebnisses mit dem bereinigten Betriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Betriebsergebnis 355.825 350.692 $ Bereinigung des Betriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 15.878 6.020 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 9.571 - Erwerbsmethode (Bewertung des Bestands) Bereinigtes 381.274 356.712 Betriebsergebnis $ Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Betriebsergebnis 152.557 140.606 $ Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 1.305 381 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 9.571 - Erwerbsmethode (Bewertung des Bestands) Bereinigtes 163.433 140.987 Betriebsergebnis der $ Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring NA 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Betriebsergebnis 127.482 118.946 $ Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 12.196 6.146 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes 139.678 125.092 Betriebsergebnis der $ Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Betriebsergebnis 86.052 101.062 $ Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 2.170 (507) Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes 88.222 $ 100.555 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen, mit bereinigten Erträgen vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Gewinn vor Ertragssteuern 344.430 346.148 $ Minderheitsbeteiligungen (1.067) (926) Bereinigung der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Restrukturierungs-, 15.878 6.020 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 9.571 - Erwerbsmethode (Bewertung des Bestands) Bereinigte Erträge vor 368.812 351.242 Einkommenssteuern, $ einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Abgleich von Ertragssteueraufwand mit bereinigtem Ertragssteueraufwand (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. Juli 2. Juli 2017 2016 Ertragssteueraufwand 82.682 90.034 $ Ertragssteuerauswirkung 7.677 2.342 der Bereinigungsfaktoren Bereinigter 90.359 $ 92.376 Ertragssteueraufwand Bereinigter 24,5% 26,3 % Ertragssteuersatz



Das Unternehmen ergänzt seine konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die in Übereinstimmung mit US-GAAP erstellt und veröffentlicht wird, mit bestimmten nicht mit GAAP konformen Finanzkennzahlen. In Übereinstimmung mit Vorschriften der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) bieten die vorstehenden Tabellen einen Abgleich von den nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens zu den am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen. Alle vorstehend angeführten, nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollten zusätzlich zu den vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen berücksichtigt werden. Diese Kennzahlen sind jedoch nicht unbedingt mit ähnlich bezeichneten, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass diese nicht mit GAAP konformen Kennzahlen durch einen Abgleich mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen seinen Investoren wie folgt helfen können: Nicht mit GAAP konforme Umsatzkennzahlen helfen, im Vergleich mit dem Umsatz zurückliegender und künftiger Perioden, Wachstumstrends zu identifizieren, und nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen helfen, im Vergleich mit den Gewinnen zurückliegender und künftiger Perioden, die Trends der langfristigen Ertragskraft des Unternehmens zu verstehen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen um bestimmte Posten, da diese in unterschiedlichen Zeiträumen wesentlich variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verdecken können. Zu den vom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Devisentransaktionen und Währungsumrechnungen, weniger/mehr Liefertage in einem bestimmten Zeitraum und die Auswirkungen von Akquisitionen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen um bestimmte Posten, da diese nicht unbedingt aussagekräftig für die zentrale betriebliche Performance sind oder damit nicht in Zusammenhang stehen. Zu den vom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Aufwendungen in Zusammenhang mit Restrukturierungen, Akquisitionen und Integrationen sowie sonstige Aufwendungen, Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen, Wertberichtigung von Markennamen, Acquisitions Purchase Accounting (Neubewertung der Bestände), Freigabe von Vermögenswerten für Entschädigungsleistungen und Auflösung unsicherer Steuerpositionen.



