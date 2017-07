Liebe Leser,

wie sieht es eigentlich in Bezug auf die Aktionärsstruktur bei RWE aus? Erfreulicherweise verpflichtet das WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) dazu, Stimmrechtsmitteilungen zu geben, sofern bestimmte Marken in Bezug auf die Stimmrechte über- oder unterschritten worden sind. Diese Marken liegen bei z.B. bei 3%, 5%, 10% und weiteren Marken, darunter natürlich auch die wichtige 50%-Marke. Zuletzt gab es dazu bei RWE einige Meldungen. Diese zeigten, dass der Aktionär BlackRock Inc. ... (Peter Niedermeyer)

