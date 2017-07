Der heutige Erfolg des Bitcoins ist eine Überraschung, selbst für Experten. Zu Beginn standen vor allem Probleme. Doch dann kam der Erfolg in Japan - und die Euro-Krise befeuerte den weltweiten Erfolg der Cyberwährung.

In Japan steht derzeit einer der Geburtshelfer des Bitcoins, der ersten virtuellen Währung, vor Gericht: Mark Karpelès, 31, der letzte Betreiber der einst größten und jetzt bankrotten Bitcoin-Börse Mt. Gox. Smart sieht er am ersten Verhandlungstag Anfang Juli aus. Die T-Shirts, sein Markenzeichen aus den frühen Startup-Tagen, hat er gegen einen Anzug getauscht und deutlich abgespeckt.

Der Grund ist schlicht: In einem Fall, der in der globalen Finanzwelt für Aufsehen sorgt, geht es um seine Freiheit. Und da muss man in Japan vor Gericht besser repräsentabel aussehen, besonders wenn die Staatsanwaltschaft einem Veruntreuung und gefälschte Transaktionen vorwirft. Das sind auch in Japan keine Kavaliersdelikte.

Viel Geld soll der Franzose von Mt.Gox für eigene Zwecke abgezweigt haben, unter anderem, um sich ein Luxusbett anzuschaffen. Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, mit einem Handelsbot Bitcoin-Transaktionen gefälscht zu haben, bevor sein Handelsplatz 2014 spektakulär pleite ging. 850.000 Bitcoins im Wert von damals 450 Millionen Euro verschwanden seinerseits, geklaut von einem Hacker, deutete Karpelès einst an. Und auch am ersten Verhandlungstag bleibt der Franzose seiner bisherigen Verteidigung treu: Er plädiert auf nicht schuldig.

Mit Spannung wird nun nicht nur in der Bitcoin-Gemeinde erwartet, wem die Richter folgen. Denn mit Karpelès steht der führende Repräsentant der erfolgreichsten Finanzinnovation seit Jahrzehnten vor Gericht. Bitcoin ist die erste jener neuen Kryptowährungen, die derzeit die Finanzwelt erobern und mit ihrer Technik revolutionieren.

Inzwischen gibt es kaum eine Bank oder Zentralbank, die nicht bereits die Kernidee des Bitcoins studiert, Transaktionen dezentral in einer sogenannten Blockchain-Datenbank aufzuzeichnen und so ohne zentrale Klärungsstelle Geld zwischen zwei Teilnehmern zu transferieren. Damit würden die Transaktionskosten drastisch fallen.

Die weltweite Aufmerksamkeit ist ein großer Erfolg für eine Währung, die noch sehr jung ist und deren Ursprung für Außenstehende im Nebel liegt. Hier ist ihre Geschichte.

1. Akt: Der Mythos des Satoshi Nakamoto

Im Jahr 2008, als Barack Obama zum neuen US-Präsidenten gewählte wurde, veröffentlichte eine Person oder eine Gruppe unter dem japanischen Namen "Satoshi Nakamoto" ein Weißbuch, das eine dezentral verwaltete Währung konzipierte, vollständig befreit vom Zugriff der Staaten und Banken. "Benötigt wird ein elektronisches Zahlungssystems, dass auf einem kryptografischen Beweis anstelle von Vertrauen basiert, und es zwei Parteien erlaubt, direkt und ohne einen Mittelsmann, dem sie vertrauen, miteinander zu handeln", schrieb der Unbekannte namens Nakamoto damals. Ob es sich beim Erfinder wirklich um einen Japaner handelt, ist zweifelhaft,

Programmierer und andere Enthusiasten griffen die Vision auf, 2009 wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Schon bald startete der erste Handelsplatz, an dem digitale Münze in reales Geld getauscht werden konnte: Mt. Gox. Und das digitale Heil wie das virtuelle Unheil nahmen ihren Lauf.

Ursprünglich war das 2006 von dem US-amerikanischen Internetunternehmer Jed McCaleb gegründete Unternehmen eine Tauschbörse für elektronische Sammelkarten des Fantasy-Spiels "Magic: The Gathering Online". McCaleb lieh sich den Anfangsbuchstaben eines jeden Wortes des Spiels und addierte einen Punkt sowie ein X für das englische "exchange" - und fertig war der Name.

Doch 2010 las er über Bitcoin und witterte seine Chance. Er widmete Mt.Gox am 18. Juli 2010 zur Bitcoin-Börse um und verkaufte seine Internetseite schon im April 2011 an den damals 25-jährigen französischen Programmierer Mark Karpelès, der in Tokio mit seiner Firma Tibanne Geschäfte machte. Die Börse groß zu machen, würde mehr Zeit erfordern als er derzeit habe, teilte McCaleb damals mit. "Daher habe ich mich entschieden, die Fackel an jemanden zu übergeben, der besser befähigt ist, die Internetseite auf die nächste Ebene zu führen."

Ob dies der wahre Grund war, oder ob ihm die Softwareprobleme zu viel wurden, die Mt. Gox immer wieder plagten, ist unklar. Immerhin gründete McCaleb 2011 die Bitcoin-Kopie Ripple und später Stellar, eine weitere Technik des kryptografischen Zahlungsverkehrs. Nur eines steht fest: Seine Entscheidung sollte weitreichende Folgen zeitigen. Das Epizentrum des kommenden Krypto-Booms verschob sich nach Japan.

2. Akt: Wilder Westen im fernen Osten

Dass die neue Börse Mt. Gox und ihr revolutionäres Angebot an Krypto-Währungen nicht in den USA oder Europa auf fruchtbaren Boden fiel, sondern zunächst in Ostasien, war anfangs vielleicht ein glücklicher Zufall. Vor allem das Hochtechnologieland Japan bot fruchtbaren Boden. Die Finanzaufsicht ignorierte den Handelsplatz lange und ermöglichte damit ein sagenhaftes Wachstum in Wild-West-Manier. Gleichzeitig gab es vor Ort schnell einen wachsenden Kreis von Bitcoin-Fans, die in die Währung investierten.

Einer der wichtigsten Wegbereiter der Währung war der gebürtige Kalifornier Roger Ver - der erste Bitcoin-Multimillionär der Welt. Nach einem Konflikt mit der US-Justiz zog der ehemalige Ebay-Verkäufer 2007 nach Tokio um, der Liebe wegen. 2010 fand er eine weitere Leidenschaft: In einem Radioprogramm hörte über die neue Wunderwährung. "Ich googelte nach Bitcoin, setzte die Puzzlesteine zusammen und wurde verrückt nach der Währung", erinnert er sich heute. Ver stieg rasch in die Bitcoin-Welt ein.

Ums schnelle Geld ging es ihm zunächst nicht. "Wie die große Mehrheit der Bitcoin-Unterstützer bin ich ein Anhänger des Libertarismus ", erzählt Ver. Diese Ideologie lehnt den Staat ab, setzt auf die volle Willensfreiheit des Menschen. Eine Währung, die einen unkontrollierten Geldtransfer erlaubt, war daher voll nach ...

