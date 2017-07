Baierbrunn (ots) - "Lindenstraße"-Urgestein Joachim H. Luger ("Vater Beimer") steigt auch mit 73 Jahren noch regelmäßig aufs Motorrad - macht aber demnächst wohl Schluss damit. "Ich denke mal, ich höre bald damit auf. Vielleicht noch einen Sommer", sagte der Schauspieler dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Lugers Begeisterung für Motorräder reicht bis in seine frühe Jugend zurück. "Als Jugendlicher hatte ich eine NSU Quickly, die hatte einen Sachs-Motor und mehr Ähnlichkeit mit einem Fahrrad als mit einem Moped. So bin ich auf den Geschmack gekommen." 1985 habe er sich dann sein erstes Motorrad gekauft. "Und ich fahre immer noch. Trotz des fortgeschrittenen Alters."



