Episode 3: Kampfgeist ist gefragt - mit vollem Kurveneinsatz kämpfen die Kandidatinnen um den König - Schwindelgefahr beim Battle-Walk in High Heels - Montag, 31. Juli, um 20:15 Uhr bei RTL II



Dreißig Kandidatinnen sind nach dem großen Casting noch im Rennen. Noch! Denn am Ende dieser Episode wird für die Hälfte von ihnen der Traum vom Modelleben zerplatzen. Als Schauplatz für die beiden Entscheidungen dient dieses Mal ein altehrwürdiges Schloss. Dort müssen jeweils zwei der Kandidatinnen im direkten Konkurrenzkampf gegeneinander antreten.



Wer im harten Modelbusiness bestehen will, muss sich gegen Konkurrenz durchsetzen können. Die Jury will deshalb diese Woche den Kampfgeist der angehenden Models testen. Beim Battle-Fotoshooting kämpfen die Frauen um die Aufmerksamkeit eines attraktiven Königs, der von einem muskulösen Male Model dargestellt wird. Wer zu vorsichtig ist und seine Reize nicht einzusetzen wagt, hat hier wenig Chancen. Voller Körpereinsatz ist gefragt! Top-Fotograf Oliver Gast schießt die Fotos, die direkt im Anschluss von der Jury bewertet werden. Nur die Battle-Siegerinnen sind sicher in der nächsten Runde und eine von ihnen kann sich darüber hinaus über den ersten professionellen Model-Job freuen - denn das Battle-Shooting ist gleichzeitig ein Casting.



Bei der zweiten Entscheidung müssen sich die neu gemischten Paarungen dann bei einem Battle-Walk nebeneinander auf dem Laufsteg behaupten. Das wird eng, denn die Models tragen opulente Kleider und rund um den Laufsteg ist königliches Porzellan aufgestellt. Noch dazu laufen die Kandidatinnen in schwindelerregend hohen High Heels. Höchste Konzentration ist gefordert, damit das Porzellan heil bleibt und die Models in ihren mörderisch hohen Absätzen nicht aus der Reihe tanzen.



Nach der finalen Entscheidung der Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Peyman Amin und Carlo Castro kann sich noch die Hälfte der Kandidatinnen Hoffnungen auf den Titel "Curvy Supermodel" machen.



Ausstrahlung: Montag, 31. Juli 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"



Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Peyman Amin, Jana Ina Zarrella und Carlo Castro begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede schöne Frau hat das Zeug zum Model.



