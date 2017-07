Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- 15. Ausgabe des jährlichen Sommerevents von Hapag-Lloyd Cruises in Kooperation mit der Sansibar Sylt - Prominente stellten ihre Dichtkunst unter Beweis - Partynacht mit "Right Said Fred" - Exklusive Weinedition von Markus Schneider



Am 29. Juli wurde wieder das beliebte Event "MS EUROPA meets Sansibar" an Bord des Luxusschiffs gefeiert. Highlight des Abends war der MS EUROPA Poetry Award, bei dem die Schauspieler Ann-Kathrin Kramer, Nicola Tiggeler, Yasmina Filali, Stephan Grossmann und Timothy Peach, die Moderatoren Alexandra Polzin und Thomas Helmer sowie der Nachrichtensprecher Jan Hofer gegeneinander antraten. Die fachkundige Jury, bestehend aus dem Kapitän der EUROPA Olaf Hartmann, der Schriftstellerin Laura Karasek und dem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, kürte Ann-Kathrin Kramer und Stephan Grossmann als Gewinner des Abends. Sabrina Staubitz moderierte den Wettbewerb.



Die prominenten Teilnehmer des MS EUROPA Poetry Award hatten eine Minute Zeit, ein aus 100 Wörtern bestehendes Gedicht vorzutragen, das die Begriffe "MS EUROPA", "Sansibar", "Sylt" und "Anker" enthalten sollte. Nachdem die Jury ihr Urteil gefällt hatte, übergab Kapitän Olaf Hartmann die Preise.



Der MS EUROPA Poetry Award ist nicht nur ein Symbol für die großartige dichterische Leistung, sondern beinhaltet zudem eine von Hapag-Lloyd Cruises gestiftete Charityspende in Höhe von je 5.000 Euro, die Ann-Kathrin Kramer und Stephan Grossmann für eine karitative Einrichtung ihrer Wahl einsetzen können.



Anlässlich der 15. Ausgabe des Eventklassikers kreierte der Winzer Markus Schneider einen exklusiven Grauburgunder für den Eventabend. Eine Goliath-Flasche des Weines öffneten die Gastgeber Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises, und Herbert Seckler, Inhaber der Sansibar Sylt, bei einer feierlichen Zeremonie auf dem Lido-Deck.



Unter den Abendgästen an Bord waren unter anderen Günther Jauch, Oliver Pocher und Michael Degen. Gefeiert wurde zu den Songs des Live-Acts "Right Said Fred".



Im nächsten Jahr findet "MS EUROPA meets Sansibar" am 27.07. im Rahmen einer viertägigen Kurzreise statt. Diese führt vom 26.07. bis 30.07. von Hamburg über List und Aerösköbing nach Kiel und ist ab 2.170 Euro pro Person buchbar. Weitere Informationen zur Reise unter: http://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUR1815



Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter http://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter www.hl-cruises.de/blog



OTS: Hapag-Lloyd Cruises newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22469 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22469.rss2



Pressekontakt: Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.com