Die US-Luftwaffe hat auf den Raketentest Nordkoreas reagiert. Das Land betrachtet die Aktion als ernste Warnung an die USA. US-Präsident Donald Trump äußerte sich indessen enttäuscht über die Rolle Chinas.

Nach dem erneuten Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete haben die USA am Sonntag in der Region Stärke demonstriert. Die US-Luftwaffe überflog nach eigenen Angaben mit zwei Bombern die koreanische Halbinsel. Ihnen schlossen sich Kampfflugzeuge aus Japan und Südkorea an.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich enttäuscht über die Rolle Chinas, dem einzig wichtigen Verbündeten des isolierten Staates. "China könnte das Problem leicht lösen", schrieb er in einer Twitter-Nachricht ungeachtet der Distanzierung Chinas von dem nordkoreanischen Vorgehen.

Die Führung in Pjöngjang hatte am Freitag eine Rakete getestet, die Experten zufolge auch Städte an der US-Westküste wie Los Angeles erreichen könnte. Die Aktion stieß international auf Kritik. [

Die Flüge der Bomber vom Typ B-1B seien eine direkte Antwort auf den Raketentest, erklärte die US-Luftwaffe. ...

