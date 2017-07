Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen. Auf den weiteren Plätzen folgten sein Teamkollege Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (McLaren-Honda), Carlos Sainz jr. (Toro Rosso) und Sergio Perez (Force India).

Esteban Ocon (Force India) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Beim Start waren die Teamkollegen Verstappen und Daniel Ricciardo zusammengestoßen, wodurch letzterer ausschied. Verstappen bekam als Verursacher der Kollision eine zehnsekündige Stop-and-Go-Strafe. Unterdessen konnte Vettel seinen ersten Platz zum Rennbeginn vor Räikkönen verteidigen.

Aufgrund technischer Probleme des Führenden hielt Räikkönen seinen Abstand aber gering. Auch Hamilton und Bottas verkürzten den Rückstand auf die beiden Ferraris immer mehr. Räikkönen konnte Hamilton aber bis zum Schluss hinter sich halten. Am Ende ließ Hamilton seinen Teamkollegen Bottas wegen einer Team-Vorgabe vorbei.

Mit dem Ergebnis von Ungarn geht Vettel als WM-Führender in die Sommerpause. Das nächste Formel-1-Rennen findet am 27. August in Belgien statt.