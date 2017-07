Köln (ots) - Sie sind sechs Frauen, und sie haben eines gemeinsam: Sie sind gerade Mutter geworden. Zusammen stellen sie sich den Herausforderungen, die ihr neuer Alltag mit Nachwuchs bereithält. Das ist mal tragisch, mal stressig, mal komisch - aber eines mit Sicherheit nie: langweilig.



ONE zeigt die zweite Staffel der BBC-Erfolgsserie "In the Club" mit sechs neuen Folgen in einer Deutschland-Premiere ab Mittwoch, 23. August, jeweils wöchentlich in Doppelfolgen um 21.05 Uhr. Zur Einstimmung wird die erste Staffel bereits ab dem 2. August noch einmal zur selben Zeit mit jeweils zwei Episoden wiederholt.



Zum Inhalt: Hausfrau Diane (Jill Halfpenny), die frisch verheiratete Jasmin (Taj Atwal), Geschäftsfrau Roanna (Hermione Norris), Hebamme Vicky (Christine Bottomley), die 15-jährige Schülerin Rosie (Hannah Midgley) und Lehrerin Kim (Katherine Parkinson) treffen sich im Geburtsvorbereitungskurs. Obwohl sie alle so unterschiedlich sind, freunden sie sich an - und meistern gemeinsam die bislang aufregendste Zeit in ihrem Leben.



Die BBC-Serie von Erfolgsautorin und Serienschöpferin Kay Mellor beleuchtet mit lebensnahen Geschichten auf einfühlsame Weise die unterschiedlichen Lebensmodelle der sechs Frauen und wie der neue Nachwuchs Beziehungen und Alltag auf die Probe stellt. Mit bis zu sechs Millionen Zuschauern während der ersten Staffel wurde "In the Club" 2014 zu einem erfolgreichen Serienneustart für die BBC. Für die zweite Staffel kehrte der gesamte Cast zurück, darunter auch Katherine Parkinson ("The IT Crowd"), Hermione Norris ("Spooks"), Will Mellor ("Broadchurch") und Tara Fitzgerald ("Brassed Off").



"In the Club", ab 2. August, immer mittwochs, 21.05 Uhr, alle 12 Folgen der 1. und 2. Staffel, in ONE.



