I Squared Capital, eine unabhängige globale im infrastrukturbereich tätige Investmentgesellschaft, hat eine Vereinbarung via seines ISQ Global Infrastructure Fund II, über eine 100-prozentige Beteiligung an der Hutchison Global Communications Investment Holding Limited (HGC), Eigentum der Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (HTHKH), für rund HKD 14,5 Milliarden unterzeichnet. Die Transaktion soll voraussichtlich bis Oktober 2017 abgeschlossen sein.

HGC ist ein führender Festnetz-Dienstleister für Festnetz und Mobilfunk, OTT-Dienstleistungen, im Unternehmens- und Privatkundenbereich, für Wohn- und Rechenzentren in Hongkong und weltweit. Das über 1,4 Millionen Kilometer lange Glasfaser-Netzwerk verbindet über 14.200 Gebäude und gehört zu den größten Wi-Fi-Dienstleistern Hongkongs mit über 25.000 WLAN-Hotspots. Das umfangreiche internationale Netzwerk des Unternehmens umfängt vier hochwertige Landstrecken in Chinas Festland. Das Unternehmen erweitert seine globale Reichweite in verschiedenen Kontinenten durch mehrere Unterwasser- und terrestrische Kabelsysteme. Ein Großteil der Einnahmen von HGC kommen aus langfristigen Verträgen mit einer Vielzahl von Kunden, darunter die großen Mobilfunkanbieter in der Region.

Gautam Bhandari, Partner bei I Squared Capital, kommentierte die Akquisition: "Als führender globaler Dreh- und Angelpunkt für Handel und Telekommunikation profitiert Hongkong von innovativen Produkten und erstklassigen Dienstleistungen. Mit der Investition von I Squared Capital wird HGC weiterhin die gleiche Dienstleistungsqualität bieten, die Mobilfunkanbieter, Firmen- und Privatkunden von uns erwarten. Das frische Kapital wird es dem Unternehmen auch ermöglichen, neue Lösungen zu entwickeln, um der ständig wachsenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsinfrastrukturen in der gesamten Region und darüber hinaus gerecht zu werden.

Über HGC Gruppe: Die HGC Gruppe ist ein führender Festnetzbetreiber, IT-Dienstleister, Mobilfunkdienstleister und einer der größten Wi-Fi-Dienstleister in Hongkong. Die HGC Group bedient lokale und ausländische Komplettlösung-Anbieter, Anschluss- und Verbindungsdientleister, Unternehmensdienstleister, Rechenzentrumdienstleister und Breitbanddienste für private Anbieter. Die HGC-Gruppe besitzt und betreibt ein umfangreiches Glasfaser-Netzwerk, gekoppelt an vier grenzüberschreitenden Strecken, die mit drei Festnetz-Niederlassungen in China verbunden sind, sowie ein erstklassiges internationales Netzwerk. Die HGC Group engagiert sich für die Entwicklung von Cloud Computing Services und bietet High-Speed-Wi-Fi-Dienstleistung unter der Marke "HGC On Air". HGC ist eine Tochtergesellschaft von Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (Aktiencode: 215), ein Gruppenmitglied von CK Hutchison Holdings (Aktiencode: 1).

Über I Squared Capital: I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investitionsgesellschaft, mit Fokus auf den Energie-, Versorgungs- und Transportsektor in Amerika, Europa und exclusiven wachstumsstarken Ländern. Die Firma hat Niederlassungen in New York, Houston, London, Neu-Delhi, Hongkong und Singapur.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

