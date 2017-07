Auf der Bundesstraße 470 im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Sonntagmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Opfer war mit einem Pkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Der Motorradfahrer war dabei gestürzt. Er verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer und der 15 Jahre alte Beifahrer des Pkw wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 470 an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der genauen Unfallursache ein.