Nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz in Mali wurden beide Flugschreiber entdeckt. Die Auswertung steht noch an. Währenddessen weist Verteidigungsministerin von der Leyen Kritik an den Piloten zurück.

Bei dem Absturz eines Bundeswehrhubschraubers in Mali sind nach Angaben von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sehr erfahrene Soldaten ums Leben gekommen. Es handle es sich um "zwei Kameraden, die hochgeschätzt waren, professionell, erfahren. Die Soldaten haben zu ihnen aufgeschaut", sagte sie am Sonntag im Camp Castor in Gao. "Dieser Verlust wiegt schwer."

Seit Jahren ist kein Soldat der Bundeswehr mehr im Einsatz gestorben - am Mittwoch waren zwei Deutsche mit einem Kampfhubschrauber vom Typ Tiger abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Ursache ist noch unklar, Ermittlungen deuten auf technische Probleme hin. Mittlerweile wurden beide Flugschreiber entdeckt. Weil sie stark beschädigt sind, sollen die Geräte nach Deutschland gebracht werden, um zu versuchen, sie noch auszulesen.

Von der Leyen hatte die Särge der toten Soldaten am Samstagabend in Köln feierlich in Empfang genommen - und sich danach direkt auf in das Krisenland gemacht. Die Reise der Ministerin nach Mali war schon mehrere Wochen lang geplant - allerdings wurde sie wegen des Unglücks vorgezogen und verlängert. Sie nahm am Sonntag im Camp Castor an einem Feldgottesdienst teil. Sie sei nach Mali geflogen, "weil ich nah bei ihnen sein wollte nach dem schrecklichen Absturz". Sie sprach auch mit den Luftfahrtexperten, die die Unfallursache erforschen.

Sie hätten ihre "volle Rückendeckung bei ihrer schwierigen Aufgabe, sich die notwendige

