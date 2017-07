Düsseldorf (ots) - Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hält nach der Bundestagswahl eine Jamaika-Koalition für möglich. "Ein Dreier-Bündnis aus Union, FDP und Grünen auf Bundesebene kann funktionieren", sagte die CDU-Politikerin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Eine solche Dreier-Koalition mache es erforderlich, dass die Partner in sich stabil seien und auf der Grundlage eines klar ausgehandelten Koalitionsvertrags miteinander arbeiteten. Das sei "keine leichte Übung", sagte Kramp-Kassenbauer, könne nach ihrer Überzeugung aber gelingen.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621