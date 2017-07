Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) und das Unternehmen All you need GmbH (AllyouneedFresh.de) haben ein Standardisierungskonsortium bei DIN ins Leben gerufen. Zusammen mit dem Deutschen Institut für Normung e.V. und anderen Unternehmen wird es Anfang September eine konstituierende Sitzung geben. Foto © DHL Zustellung - Allyouneed.com Der Versand...

Den vollständigen Artikel lesen ...