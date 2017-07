Vom 27.6. bis 1.7.2017 veranstaltete das Julius Kühn-Institut (JKI) an seinen Standorten Darmstadt und Dossenheim ein Symposium zur Integrierten Bekämpfung der Kirschessigfliege Drosophila suzukii. Daran nahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, China, Italien und der Schweiz teil. Chinesisch-Deutsches Symposium am JKI Standort Dossenheim. Foto © JKI In 30...

Den vollständigen Artikel lesen ...