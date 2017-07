Dublin, Ohio (ots/PRNewswire) - Cardinal Health (NYSE: CAH) hat heute den Abschluss des Erwerbs des Geschäftsbereichs Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency von Medtronic zum Preis von 6,1 Milliarden USD bekannt gegeben. Der Erwerb wurde über eine Kombination von 4,5 Milliarden USD neuer vorrangiger Schuldverschreibungen, vorhandener Barbestände und Kredite im Rahmen existierender Kreditvereinbarungen finanziert.



"Dieser Geschäftsbereich bedeutet mehr Produkte für unsere Kunden und verfügt über einige bestens etablierte Marken, welche in unser Portfolio passen und unser bestehendes Angebot medizinischer Produkte ergänzen. Wir kennen die Produkte und viele der Mitarbeiter gut. Wir haben festgestellt, dass alle unsere Mitarbeiter sich dafür engagieren, der Qualität, dem Kundendienst und den Patienten zu dienen, denen unsere Bemühungen gelten", sagte George Barrett, Vorsitzender und CEO von Cardinal Health. "Wir sind höchst erfreut darüber, unsere neuen Kollegen aus der ganzen Welt bei Cardinal Health willkommen zu heißen."



Im Geschäftsbereich Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency finden sich 23 Produktkategorien verschiedener Marktbereiche der Pflege, darunter in der Branche führende Marken wie Curity, Kendall, Dover, Argyle und Kangaroo, die in praktisch jedem Krankenhaus der USA zu finden sind.



Zudem gab das Unternehmen zuvor bekannt, dass man damit rechnet, dass der Erwerb zu einem Zuwachs der nicht-GAAP¹-konformen verwässerten Gewinne je Aktie aus laufendem Betrieb von mehr als 0,21 USD je Aktie im Geschäftsjahr 2018 führt, ohne zusätzliche jährliche Zinsausgaben für die Finanzierung. Bis zu 100 Millionen USD für Ausbau der Lagerbestände in den ersten Quartalen nach dem Abschluss sind inbegriffen. Wie zuvor offengelegt, rechnet das Unternehmen weiterhin damit, dass der Erwerb im Geschäftsjahr 2019 zu einem Zuwachs der nicht-GAAP-konformen verwässerten Gewinne je Aktie von mehr als 0,55 USD je Aktie führt, danach weiter steigend. Zum Ende des Geschäftsjahrs 2020 erwartet das Unternehmen Synergien von mehr als 150 Millionen USD.



Der Geschäftsbereich Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency wird Teil des Segments Medical von Cardinal Health, das von Don Casey als CEO des Segments geleitet wird. Die Integrationsbemühungen lassen sich erfolgreich an. Es wird damit gerechnet, dass Integration und Umstellung im Lauf der nächsten 18 Monate abgeschlossen werden.



Goldman, Sachs & Co. und Perella Weinberg Partners LP waren Finanzberater von Cardinal Health bei dieser Transaktion. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und Jones Day waren Rechtsberater.



Nicht-GAAP-konforme Finanzzahlen (mit Fußnote)



Fußnote (1) Erwarteter Zuwachs der nicht-GAAP-konformen verwässerten Gewinne je Aktie aus laufendem Betrieb zeigt: (A) Gewinne aus laufendem Betrieb ohne (1) LIFO-Belastungen/(Gutschriften), (2) Restrukturierung und Abfindungen für Mitarbeiter, (3) Kosten in Verbindung mit Amortisierung und Erwerb, (4) Beeinträchtigung und (Gewinn)/Verlust bei Verfügung über Aktiva, (5) Rechtsverfahren (Eintreibung)/Belastungen (netto) sowie (6) Verlust bei Schuldentilgung, jeweils ohne Steuern, (B) geteilt durch verwässerte, gewichtete, durchschnittliche ausgegebene Aktien.



Cardinal Health präsentiert nicht-GAAP-konforme, verwässerte Gewinne je Aktie aus laufendem Betrieb auf Prognosebasis. Die am direktesten vergleichbare, prognostische GAAP-Zahl sind die verwässerten Gewinne je Aktie aus laufendem Betrieb. Cardinal Health kann keinen quantitativen Abgleich dieser prognostischen, nicht-GAAP-konformen Zahl zur am direktesten vergleichbaren, prognostischen GAAP-Zahl geben, da Cardinal Health LIFO-Belastungen/(Gutschriften), Restrukturierung und Abfindungen für Mitarbeiter, Kosten in Verbindung mit Amortisierung und Erwerb (deren deutliches Anwachsen Cardinal Health als Ergebnis des Erwerbs des Geschäftsbereichs Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency erwartet), Beeinträchtigung und (Gewinn)/Verlust bei Verfügung über Aktiva und Rechtsverfahren (Eintreibung)/Belastungen (netto) nicht zuverlässig prognostizieren kann, da diese nur schwierig vorherzusagen und zu schätzen sind. Hinweis: Die nicht verfügbaren Elemente für den Abgleich können die künftigen finanziellen Ergebnisse von Cardinal Health wesentlich beeinflussen. Diese Elemente können dazu führen, dass der Gewinn je Aktie und der Zuwachs des Gewinnes je Aktie wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens (nicht-GAAP-konform) abweichen.



Über Cardinal Health



Cardinal Health Inc. ist ein weltweites, integriertes Unternehmen für Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, das maßgeschneiderte Lösungen für Krankenhaussysteme, Apotheken, ambulante Operationszentren, klinische Labors und Arztpraxen anbietet. Das Unternehmen bietet klinisch getestete medizinische und pharmazeutische Produkte und kostengünstige Lösungen an, welche die Effizienz der Lieferkette verbessern. Cardinal Health verbindet Patienten, Anbieter, Zahler, Apotheker und Hersteller mit dem Ziel der Koordinierung integrierter Pflege und besserer Behandlung. Mit dem Erwerb des Geschäftsbereichs Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency von Medtronic hat das Unternehmen ca. 50.000 Mitarbeiter in fast 60 Ländern. Cardinal Health gehört zu den Top 15 der Fortune 500. Weitere Informationen erhalten Sie unter cardinalhealth.com (http://www.cardinalhealth.com/), folgen Sie @CardinalHealth auf Twitter (http://www.twitter.com/cardinalhealth) und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter linkedin.com/company/cardinal-health (http://www.linkedin.com/company/cardinal-health).



Hinweis bezüglich Prognosen



Diese Pressemitteilung enthält Prognosen bezüglich der Pläne von Cardinal Health zum Erwerb des Geschäftsbereichs Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency von Medtronic sowie weitere Aussagen über künftige Erwartungen, Aussichten, Schätzungen und weitere Fragen, welche von künftigen Ereignisse oder Entwicklungen abhängen. Solche Prognosen sind an Wörtern wie "erwartet", "antizipiert", "versucht", "plant", "glaubt", "wird", "sollte", "könnte", "würde", "projiziert", "fortwährend", "wahrscheinlich" und ähnlichen Ausdrücken zu identifizieren. Dazu gehören Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Trends und Empfehlungen beinhalten, sowie über Aussichten und Aufwandsrückstellung. Diese Fragen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, geplanten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören: die Fähigkeit, Mitarbeiter und Kunden des erworbenen Geschäftsbereichs zu halten, die Fähigkeit zur Integration des erworbenen Geschäftsbereichs in den Betrieb von Cardinal Health, die Fähigkeit zur Umsetzung erwarteter Synergien und Gewinnzuwächse; Konkurrenzdruck in den Geschäftsbereichen von Cardinal Health; Menge/Rate von Preiszuwachs/-verfall bei Generika und Markenprodukten und Zeitpunkt/Nutzen der Markteinführung von Generika; die Fähigkeit, die Vorteile der Generikabeschaffung mit CVS Health beizubehalten; Risiken der nicht-Verlängerung oder des Ausfalls von einem/mehreren wichtigen Kunden-/Lieferantenarrangements oder Änderungen der Bedingungen oder Mengen der Käufe im Rahmen dieser Arrangements; Unsicherheiten aufgrund Gesundheitsreform durch die Regierung, darunter der Vorschläge zur Änderung oder Rücknahme des Affordable Care Act; Unsicherheiten bezüglich der Steuern oder Handelsgesetze der USA, darunter Vorschläge über eine "Border Adjustment Tax" oder neuer Importzölle; Änderungen der Vertriebsmuster oder Erstattungsraten für Produkte und Dienstleistungen des Gesundheitsbereichs; Auswirkungen von Untersuchungen oder Maßnahmen von Behörden; Änderungen der Wechselkurse und der Kosten von Rohstoffen wie Harzen auf Ölbasis, Baumwolle, Latex und Dieselkraftstoff. Cardinal Health unterliegt zusätzlichen Risiken und Unsicherheiten, die von Cardinal Health in den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie den Exponaten zu diesen Berichten dargelegt werden. Diese Pressemitteilung gibt die Ansichten der Geschäftsleitung zum 31. Juli 2017 wieder. Ausgenommen in dem Umfang, den das jeweils anzuwendende Recht erfordert, ist Cardinal Health nicht verpflichtet, Prognosen zu aktualisieren oder zu überprüfen.



