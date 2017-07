Xining, China (ots/PRNewswire) - Ein Team aus Freiwilligen des von GAC Motor ins Leben gerufenen Ambassador-Programms zum Schutz des Feuchtgebiets ("das Programm"") hat mit Erfolg seine Juli-Tour zur Sanjiangyuan National Nature Reserve (SNNR) abgeschlossen. Das Team war zum Donggi Conag-See gereist, um Biodiversitätserhebungen mit Ökologen vom World Wildlife Fund (WWF) durchzuführen.



Das von Medienvertretern begleitete Team dokumentierte im Rahmen der dreitägigen Felderfassung die Verteilung und Anzahl der Wildtierarten des Plateaus, wie Goa, Blauschaf und Chile-Krickente, und führte Beobachtungen zu Bepflanzung, Hydrographie, Atmosphäre und Sonneneinstrahlung durch. Die Daten werden zur Bewertung der Lebensraumbedingungen und Bedrohungsstufen verwendet, um die Erstellung zukünftiger Naturschutzpläne zu unterstützen.



"Wir haben im SNNR viel zum Schutz von ökologischem Umfeld und Tierwelt gelernt, und wir haben sehr klar erkannt, wie wichtig und dringlich es ist, das Feuchtgebiet zu schützen. Ich war zudem deutlich beeindruckt von der Biodiversität im SNNR und mir wurde bewusst, dass immer noch sehr viel zu tun ist, um Naturschutz wirklich umzusetzen", wie ein Medienvertreter sagte.



Shi Quanhua vom WWF hob die Bedeutung der Biodiversitätsforschung hervor und zitierte die erste gemeinsam von GAC Motor, WWF und SNNR synchronisierte Vogelstudie, die vom 16. bis 22. Juni durchgeführt wurde, als Beispiel für die grundlegende Arbeit zum Schutz der Feuchtgebiete: die Zusammenarbeit mit den freiwilligen Helfern von GAC Motor hat nicht nur dazu beigetragen, die Forschungsziele zu erreichen, sondern auch ein neues Partnerschaftsmodell für chinesische Nationalparks geschaffen.



Der führende chinesische Automobilhersteller hatte das Programm als einer der Partner von Chinas erstem Nationalpark-Umweltschutzprojekt ("das Projekt") mit dem WWF im Mai ins Leben gerufen. Die Zielsetzung lautet, praktische Beiträge zur Unterstützung der Ökobilanz und der nachhaltigen Entwicklung für eine der wichtigsten Frischwasserquellen der Welt zu leisten, dem Quellgebiet von Jangtse, Gelbem Fluss und Mekong, das als eine "Genbank für seltene Plateau-Spezies" bekannt ist.



Die freiwilligen Mitarbeiter des Programms waren darüber hinaus in der Landbewirtschaftung aktiv und kümmerten sich um Saatgut, Bewässerung und Befruchtung im Kreis Madoi, was mithelfen wird, den Rückgang des Graslands und eine Wüstenbildung weiter stromaufwärts am Gelben Fluss zu verhindern. Des Weiteren haben Hirten, die vom SNNR für den Schutz des ökologischen Umfelds rekrutiert worden sind, professionelle Ausrüstung und Schulungen erhalten.



"Die Vielfalt von Natur und Tierwelt ist ein unersetzlicher Schatz für die Menschheit. Unsere freiwilligen Helfer nehmen eine Führungsrolle für die Erhaltung des ökologischen Umfelds ein und werden das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der intakten Umwelt erhöhen", erklärte Yu Jun, President von GAC Motor. "Wir werden uns kontinuierlich dafür einsetzen, unseren Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten und aktiv am Projekt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung zwischen Mensch und Natur teilnehmen. Wir können auf diese Weise unsere Vision mit noch mehr Menschen teilen und SNNR zu einem positiven Beispiel für den ökologischen Fortschritt in China machen.



GAC Motor verpflichtet sich dem Anliegen, seine Innovationskraft im Bereich der mit alternativer Energie betriebenen Fahrzeuge weiter auszubauen, um die Umwelt zu schützen und Energie zu sparen. Das Unternehmen sucht nach nachhaltigen Lösungen für die künftige Mobilität im New Energy-Sektor, um eine ökologisch verträgliche Zukunft zu schaffen. GAC Motor setzt grüne und nachhaltige Technologien in der Fahrzeugproduktion ein und verwendet umweltfreundliche Materialien, um die Emission gesundheitsgefährdender Substanzen und Stäube aus den Fabrikanlagen zu eliminieren und die Luftbelastung zu reduzieren.



GAC Motor verfolgt das Ziel, bis 2020 1 Million Fahrzeuge abzusetzen, 20 Prozent davon werden mit erneuerbarer Energie betrieben sein.



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. GAC Motor nimmt bereits im vierten Jahr in Folge den Spitzenplatz in der 2016 China Initial Quality Study von J.D. Power Asia Pacific unter allen chinesischen Marken ein, und rangiert auf Platz 5 bei den globalen Marken insgesamt.



