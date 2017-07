TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Industrieproduktion im Juni nach dem Rückgang im Mai wieder erholt. Die Produktion sei im Vergleich zum Mai um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie am Montag in Tokio mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion noch um 3,6 Prozent gefallen, nachdem sie im April stark anzog. Die Daten zur japanischen Industrieproduktion unterliegen gewöhnlich starken Schwankungen./zb

