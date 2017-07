Die Produktion von Kunststoffschalen für die Lebensmittelindustrie stellt höchste Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit. Diesen Anspruch hat das Unternehmen an seinem Standort in Dietenheim bei Ulm weiter ausgebaut. Entstanden ist eine effiziente, moderne und hygienisch anspruchsvolle Produktionsstätte zur Verarbeitung von Menüschalen die ihrerseits in Europa wohl einmalig ist. Die Produktionshalle verfügt über eine Fläche von 2.500 m², in der fünf Verformer ihren Platz gefunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...