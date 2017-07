Gebühren für den Versand von Tan-SMS sind unzulässig, wenn die Tan ungenutzt verfällt. Außerdem: Ein Expertenrat zum Thema Lohn und Gehalt. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Altersentlastung: Abgeltungssteuer gilt ohne Rabatt

Haben Ruheständler neben Rente oder Pension andere Einkünfte, profitieren sie bislang von einem Freibetrag, dem Altersentlastungsbetrag. Dessen Höhe ist gesetzlich gedeckelt. Sie hängt vom ersten Jahr ab, in dem der Steuerzahler das ganze Jahr 64 Jahre alt war. Die Begrenzung gilt dann lebenslang und gibt an, wie viel an Einkünften maximal nicht versteuert werden muss. 2005 wurde der Entlastungsbetrag mit 40 Prozent der Einkünfte, höchstens 1900 Euro, eingeführt. Bis 2040 sinken beide Werte für Neurentner Jahr für Jahr. Wer erst nach dem 1. Januar 1975 geboren wurde, geht daher leer aus. Berechnet wird der Betrag etwa auf den Bruttoarbeitslohn, selbstständige Einkünfte und Mieteinkünfte. Strittig war, ob der Entlastungsbetrag auch auf abgeltungssteuerpflichtige Erträge berechnet werden muss. Der Bundesfinanzhof lehnte das nun aber ab (III B 51/16).

Kinderbetreuung: Anspruch auf Kita-Platz

Die erwerbstätigen Eltern eines unter drei Jahre alten Kleinkindes aus Münster arbeiteten beide Vollzeit. Obwohl sie das Kind über ein zentrales Onlineportal namens "Kita-Navigator" in 14 Kitas vorgemerkt hatten, bekamen sie aus Platzmangel kein Angebot. Die Stadt Münster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...