Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Der neue Großaktionär der Commerzbank, der US-Investor Cerberus, strebt offenbar möglichst viel Einfluss bei Deutschlands zweitgrößtem privaten Geldinstitut an. Dazu will der New Yorker Beteiligungskonzern wohl einen eigenen Vertreter im Aufsichtsrat platzieren. Wenige Tage nach Bekanntwerden des Cerberus-Einstiegs verdichteten sich die Zeichen für einen solchen Schritt. Ein Cerberus-Vertreter könnte demnach im November in die Runde einziehen. (SZ S. 17)

AUDI - Die VW-Tochter Audi gerät immer tiefer in die Dieselaffäre: Vier von sieben Vorständen müssen den Konzern verlassen. Um mehr Geld in die Entwicklung von Elektroautos investieren zu können, sollen zudem zehn Milliarden Euro bis 2022 eingespart werden, heißt es aus Konzernkreisen. (Handelsblatt S. 1)

DEUTSCHE BÖRSE - In der Affäre um umstrittene Aktienkäufe von Börsenchef Carsten Kengeter soll der Konzern die Finanzaufsicht Bafin unvollständig informiert haben. Kengeter hat sich wohl öfter mit seinem Kollegen von der Londoner Börse getroffen als zunächst von ihm angegeben. (Handelsblatt S. 30)

ERGO - Der neue Munich-Re-Chef Joachim Wenning, seit April im Amt, macht Druck auf die Problemtochter Ergo. "Bei der Ergo könnten wir theoretisch den Fehler begehen und sagen: Wenn Ergo nicht liefert, wir zahlen immer. Das machen wir nicht, und das weiß Ergo auch", sagte Wenning der Süddeutschen Zeitung. Das Kostenproblem bei dem Erstversicherer Ergo werde nun angegangen. "Wir investieren massiv, etwa in die IT, aber wir senken auch die Kosten", so Wenning. Insgesamt würden 1.800 Stellen abgebaut. Auf die Frage, ob Ergo möglicherweise bald ein neue Milliarde aus München braucht, antwortete Wenning: "Die wird nicht abgefordert werden. Ergo wird liefern." (SZ S. 18)

STADA - Engelbert Tjeenk Willink wurde für ein halbes Jahr an die Spitze des Pharmakonzerns Stada berufen. Im Interview klingt er aber fast so, als wolle er länger im Amt bleiben. Die Zukäufe der Vergangenheit müssten stärker integriert und die Internationalisierung vorangetrieben werden, kündigt er an. (Handelsblatt S. 18)

KAUFHOF - An diesem Montag läuft für Galeria Kaufhof und ihren kanadischen Mutterkonzern Hudson's Bay (HBC) eine wichtige Frist ab. Bis dahin müssen sich HBC-Manager bei den deutschen Banken rechtfertigen, die den Ankauf der Kaufhof-Immobilien vor rund zwei Jahren mit 1,337 Milliarden Euro finanziert haben. Die Banken, angeführt von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), erwarten Auskunft darüber, ob Zusagen, die HBC seinerzeit gemacht hat, auch eingehalten werden. Ein Grund für die Sorgen: Die Kaufhof-Geschäfte laufen schlecht. (SZ S. 17)

DEUTSCHE BAHN - Bei der Deutschen Bahn will Personalvorstand Ulrich Weber seinen Posten bis zum Jahresende aufgeben. Das verlautet aus Unternehmenskreisen. Demnach hat Weber den Aufsichtsratsvorsitzenden Utz-Hellmuth Felcht vor Kurzem über seine Absicht unterrichtet, seine Tätigkeit vorzeitig zu beenden. Der 67 Jahre alte Weber ist seit Juli 2009 bei der Bahn und damit länger im Amt als alle seine Vorgänger seit der Bahnreform 1994. (Welt S. 9)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2017 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.