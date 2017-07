Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Die Europäische Zentralbank drängt auf eine Konsolidierung in der deutschen Finanzbranche und stimmt die Kunden auf steigende Preise für Bankdienstleistungen ein. Deutschland habe sehr viele Banken, sagte EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger dem Tagesspiegel. "Mit rund 1.600 sind es eigentlich zu viele", sagte Lautenschläger, die auch stellvertretende Vorsitzende der EZB-Bankenaufsicht ist: "Konsolidierung ist notwendig." (Tagesspiegel)

AUTOINDUSTRIE - Wenige Tage vor dem Diesel-Gipfel in Berlin hat sich die Bundesregierung verärgert über die Autoindustrie gezeigt. "Die Chefs der Konzerne halten sich offenbar für unangreifbar, sie haben den Ernst der Lage noch immer nicht richtig realisiert", hieß es am Sonntag in Regierungskreisen. Dies gelte auch für Matthias Wissmann, den Präsidenten des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). (SZ S. 1/Welt S. 9)

BÜROKRATIE - Trotz Beteuerungen der Politik, Bürokratie abzubauen: Die deutsche Wirtschaft hat momentan allein aufgrund des Bundesrechts jährlich Kosten von mehr als 45 Milliarden Euro. Diese Zahl nennt das Statistische Bundesamt Destatis. "Die aktuellen Bürokratiekosten der Wirtschaft aus Informationspflichten des Bundesrechts betragen rund 45,14 Milliarden Euro. (FAZ. S. 22)

DIGITALISIERUNG - Deutschland droht bei der Digitalisierung immer mehr den Anschluss zu verlieren. Grund dafür ist eine übermäßig scharfe Regulierung. Denn Europäische Vorgaben und das deutsche Recht setzen im digitalen Bereich deutlich strengere Vorschriften durch, als dies im herkömmlichen analogen Wirtschaftsleben der Fall ist. Zu diesem Schluss kommt eine noch unveröffentlichte Studie des Kronberger Kreises, dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, dem unter anderen Ifo-Chef Clemens Fuest, der Wirtschaftsweise Lars Feld, der frühere Vorsitzende der Monopolkommission Justus Haucap oder die renommierte Wettbewerbsjuristin Heike Schweitzer angehören. Auch die Verbraucher, die der Gesetzgeber eigentlich schützen wolle, hätten am Ende das Nachsehen, warnen die Wissenschaftler. (Welt S. 10)

BREXIT - Die Brexit-Verhandlungen kommen kaum noch voran. Der britische Schatzkanzler Philip Hammond forderte eine Übergangsphase, die dafür sorgen soll, dass nach dem EU-Austritt Großbritanniens 2019 nicht abrupt die Handelsbeziehungen abbrechen. Doch die Details bleiben in der Regierung umstritten. Handelsminister Liam Fox widersprach Berichten, wonach es eine Einigung zur Freizügigkeit von EU-Bürgern gäbe. Der Streit innerhalb der britischen Regierung erschwert die Verhandlungen zwischen London und Brüssel. EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat eine interne Analyse des britischen Angebots zu den Rechten der EU-Bürger erstellt. In dem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, listet Barnier 14 Streitpunkte auf. (Handelsblatt S. 8/SZ S. 19)

TÜRKEI - Europa erhöht jetzt auch den finanziellen Druck auf die Türkei. Die Europäische Investitionsbank (EIB), die den Mitgliedstaaten gehört, fährt ihre Kreditzusagen im laufenden Jahr drastisch herunter, um das Regime nicht unnötigerweise zu stärken. Bisher war die Türkei das wichtigste Empfängerland der Förderbank außerhalb der EU. 2016 stellte das Institut der türkischen Privatwirtschaft und dem Staat rund 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Die EIB bestätigte, dass sich die Neuzusagen für 2017 bisher nur auf 500 Millionen Euro belaufen, ein Viertel des seit zehn Jahren üblichen Betrags. (FAZ S. 15)

